Así está el ranking ATP antes del Mutua Madrid Open: Sinner, Alcaraz, Rafa Jódar y Landaluce, los protagonistas

El Conde de Godó ha dejado algunos cambios muy significativos en la tabla. Y, sobre todo, ha ampliada la brecha entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz tiene complicado volver a coger el número uno del mundo.IMAGO

Carlos Alcaraz esperaba recuperar su trono en una semana o, como muy tarde, en dos. Pero al murciano se le ha puesto muy cuesta arriba la posibilidad de volver a adelantar a Jannik Sinner en el ranking ATP.

Tras la victoria del transalpino en la final de Montecarlo, el de San Candido volvía a recuperar el cetro del tenis mundial, pero la distancia entre ambos era tan poca que el español podría haberle adelantado de nuevo ganando el Conde de Godó.

Sin embargo, una lesión en su muñeca derecha le impidió jugar la segunda ronda y ahora ha perdido los puntos que defendía en tierras catalanas.

Y lo peor puede estar porque Sinner ya ha confirmado su presencia en el Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz tampoco lo jugará y Jannik no defiende ni un solo punto, ya que el año pasado se lo perdió por lesión, al igual que el murciano.

Sinner tiene que jugar en Madrid

Con Carlos ya por debajo de los 13.000 puntos (12.960) y Sinner con 13.350, la distancia entre las dos primeras raquetas del mundo podría ser aumentada en cuanto Sinner comience su aventura en el Mutua Madrid Open. Porque el italiano no defiende puntos en la capital española.

Y de ganarlo sería su quinto Masters 1000 de manera consecutiva y el cuarto de esta temporada tras haber salido como campeón en los tres primeros. Eso sí, Madrid no se le suele dar bien, donde los cuartos de final siempre han sido su techo.

Dos españoles irrumpen con fuerza en el top 100: Landaluce y Rafa Jódar

Pese a ello, el tenis español se ha llevado esta última semana una fuerte dosis de ilusión en el ranking ATP al ver el ascenso tanto de Rafa Jódar como de Martín Landaluce. Los dos tenistas madrileños ya se encuentran en el top 100 y parecen estar dispuestos a construir una generación dorada de la raqueta en España.

Concretamente, Rafa Jódar se ha colado por primera vez en el top 50 tras alcanzar las semifinales en Barcelona, mientras que Martín Landaluce entra por primera vez en su carrera en el Top 100, situándose como número 99 del mundo. Ambos estarán en el Mutua Madrid Open.

Ahora la incógnita está en si Rafa Jódar acusará en Madrid el cansancio acumulada tras dos semanas muy intensas tanto en Marrakech, donde se proclamó campeón, como en Barcelona, donde fue semifinalista.

El tenista madrileño podría toparse en su camino por Madrid con jugadores como De Jong, De Miñaur, Fonseca, Cilic, Rublev, Sinner, Zverev y Medvedev, entre otros.

Otros cambios en el ranking ATP

Dentro del Top 10, el único movimiento relevante lo protagonizan Taylor Fritz y Alex de Miñaur. El estadounidense asciende hasta el puesto número 7, beneficiado por la derrota temprana del australiano en Barcelona, donde cayó en octavos ante Medjedovic.

De Miñaur pierde así una posición en una semana donde no logró defender su rendimiento, mientras que el resto de nombres del Top 10 permanecen sin cambios, a la espera de lo que ocurra en el Mutua Madrid Open.

Andrey Rublev y Flavio Cobolli, por otro lado, han subido tres posiciones tras alcanzar las finales en Barcelona y Múnich, respectivamente, situándose como números 12 y 13 del mundo.