Rafa Jódar da la primera campanada del Conde de Godó y empata con Sinner

El madrileño se ha cargado al balear Jaume Munar en una hora y diez minutos de juego. Y ha conseguido la misma racha de victorias que el actual número uno del mundo

Rafa Jódar, nº55 de la clasificación mundial, se ha cargado al mallorquín Jaume Munar (nº38), por 6-1 y 6-2, en su primer partido en el Trofeo Conde de Godó. Participando con una invitación, el madrileño ha dado la primera campanada del certamen y sólo necesitó una hora y diez minutos de juego para firmar una espectacular carta de presentación en la capital catalana.Un quiebre en el cuarto juego y otro en el sexto, cuando Munar cedió su servicio en blanco con doble falta incluida, le bastó a Jódar para encarrilar el partido en un visto y no visto (6-1). Lo hizo además llevando la iniciativa en el juego, muy metido en pista, con un tenis muy agresivo -sobre todo al resto- y una autoridad insultante, tanto de derecha como de revés.

por ninguno de Munar, falto de ritmo tras casi dos meses fuera del circuito al lesionarse el húmero del brazo derecho en el ATP 500 de Róterdam.De hecho, el balear jugó el partido con una protección en el brazo derecho que fue soltando poco a poco a partir del segundo set cuando, con 0-2 abajo, empezó a jugar más sólido, a alargar los puntos y a intentar romper el ritmo de su oponente con constantes dejadas. Pese a esa leve mejoría, el mallorquín fue incapaz de frenar la sangría y acabó perdiendo de nuevo el saque en un interminable quinto juego que, después de numerosas alternativas, cayó del lado del madrileño.

En ese momento, Munar claudicó definitivamente. Porque a sus 19 años y en su primer Godó, al que ha acudido con una invitación de la organización, Jódar aceleró hasta el triunfo con la inercia del título logrado hace dos semanas en el ATP 250 de Marrakech. Fue el primero de su corta carrera y, en Barcelona, sigue vivo después de un sensacional estreno. En segunda ronda le espera el ganador del partido entre el ruso Karen Khachanov, 14 del mundo y cuarto cabeza de serie del torneo, y el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que ya derrotó en las semifinales en Marruecos.

Rafa Jódar iguala con Sinner

El madrileño suma 24 partidos ganados en el curso, el que más junto a Jannik Sinner, quien recuperó con el título de Montecarlo su condición de número uno mundial. Y tras esta última victoria dejó claro que no le gustan las comparaciones: "No me pongo presión ni me marco objetivos. Tengo que seguir mi propio camino, sin compararme con nadie y sin añadirme exigencias innecesarias. Es algo que trabajamos mucho en mi entorno más cercano, porque sabemos que esa presión extra no conduce a nada. Yo simplemente intento mantenerme fiel a eso".

El joven tenista español se mostró "muy satisfecho" por su rendimiento y por haber logrado su primera victoria en un torneo ATP en España, en una temporada que, según explicó, está siendo "muy positiva" para él en líneas generales.

Jódar reconoció que está viviendo su primera temporada en el circuito profesional con naturalidad y disfrutando del proceso: "Es mi primer año y lo estoy disfrutando mucho en la pista, que es lo más importante. Sé que tengo margen de mejora y que debo seguir trabajando poco a poco para ganar confianza".

Sobre el salto competitivo al circuito profesional, el madrileño, que llega a la capital catalana tras proclamarse campeón del ATP 250 de Marrakech, subrayó la exigencia del circuito, en el que ha notado especialmente que los rivales le obligan a "mantener una concentración máxima".

"Todo el mundo juega muy bien aquí. Estamos hablando de los mejores del mundo y hay que hacer las cosas muy bien para ganar. El ritmo de bola es diferente y exige estar muy preparado, pero creo que lo estoy gestionando bien", destacó.

Por último, incidió en la importancia de mantener la estabilidad mental a lo largo de una carrera que espera que sea "larga", en la que, más allá de los buenos momentos y triunfos, advirtió de que también habrá fases complicadas: "Las cosas han ido muy bien este año. Siempre hay momentos menos buenos, y son precisamente los que más te hacen aprender y replantearte cómo jugar. La temporada es muy larga, y estoy seguro de que habrá fases en las que no todo saldrá bien, pero estaré preparado. Intentaré que esos momentos me hagan más fuerte y más duro", concluyó Jódar.