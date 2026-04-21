Paula Badosa se topa con la realidad en Madrid y Sabalenka se lo deja claro

La tenista catalana logró forzar el tercer set, pero no pudo conseguir su billete para la segunda ronda del Mutua Madrid Open

Lo intentó pero se quedó en eso, en un intento de remontada. Paula Badosa se ha despedido del Mutua Madrid Open a las primeras de cambio frente a Julia Grabher (6-7, 6-4 y 0-6).

Fuera del top 100, la tenista catalana participaba como invitada del certamen, ya que su posición en el ranking le hubiese hecho jugar la fase previa del torneo para conseguir un billete para el cuadro final.

Así, aunque lo tenía difícil para llegar a la final, ya que en su camino se hubiese cruzado con Aryna Sabalenka, entre otras, muchos esperaban verla, al menos, avanzar algunas rondas más.

Sin embargo, la neoyorquina de nacimiento se ha vuelto a topar con la realidad, que no es otra que la de su físico. Pese a que sus problemas de espalda le permiten jugar, Badosa está a años luz de volver a ser la raqueta que era hace unos años.

Fruto de las constantes lesiones que ha sufrido a lo largo de estos dos últimos años, a Badosa se le hace un mundo jugar un tercer set. Y esta vez le pasó más factura que nunca, ya que recibió un auténtico rosco de la tenista austríaca, quien se llevó la primera manga gracias al 'tie break'.

A la catalana le costó mantener su servicio durante todo el partido y, en el último set, le dio dos bolas de partido a la austriaca, quien aprovechó la segunda para cerrar el partido y despedir a la española con un rosco desesperante.

A Paula Badosa siempre le quedará Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka, recientemente ganadora del premio Laureus a la mejor deportista del año, ha estado brillante en su última rueda de prensa, donde ha sido cuestionada por temas como la salud mental, su fuerte carácter en la pista o sus amistades en el circuito WTA.

Y respecto a esto último, la número uno del mundo tuvo palabras para una muy especial para ella, la española Paula Badosa: "Acabamos de hablar ahora mismo, en el vestuario, y sabe que estoy para ella siempre que lo necesite. Vamos a ir a cenar hoy y hablaremos mucho más. Intento siempre ayudarla todo lo que puedo, le doy consejos, pero también me gusta darle su tiempo. Sabe que siempre que me pida algo, ahí estaré, y espero que regrese a lo más alto porque siento que es donde debe estar, a donde pertenece. Le deseo siempre lo mejor".

Carlos Alcaraz, en la Caja Mágica

Carlos Alcaraz, número dos del ránking mundial, visitó este martes por sorpresa la Caja Mágica, dónde se disputa el Masters 1000 de Madrid, y se dio un baño de masas entre los aficionados españoles, que nada más verle le brindaron su cariño y le reclamaron pidiendo autógrafos y fotos.

Un día después, vestido con chándal negro y un chaleco gris, Alcaraz acudió a este centro deportivo madrileño y a su entrada al recinto recibió el cariño de la afición española que acudió a la jornada matutina. El murciano se paró para hacerse fotos, firmar autógrafos y devolver el cariño con una sonrisa.