Carlos Alcaraz confiesa su verdadero miedo con esta lesión: su carrera como tenista peligra

El murciano fue el gran protagonista en la gala de los Premios Laureus no sólo por el galardón que recibió como Mejor Deportista de 2025, sino también por las declaraciones que hizo en torno a su futuro en el tenis

Un jarro de agua fría, un duro revés o un giro inesperado en su planificación de 2026 y, tal vez, en su carrera. Llámenlo como quieran, pero lo cierto es que es la cruda realidad del mundo del deporte. Eres el número uno del mundo hasta que las lesiones te respetan.

Carlos Alcaraz perdió su corona en la ATP en Montecarlo en la final del Masters 1000 contra Sinner, pero en Barcelona tenía la oportunidad de recuperarla una semana más tarde. Sin embargo, una lesión en la muñeca le obligó a retirarse cuando había conseguido ya su billete para la segunda ronda.

Todo el mundo pensó que se estaba reservando para el Mutua Madrid Open, donde tendría la oportunidad de volver a sacar tajada para su ranking. Pero no, las alarmas han ido creciendo a medida que el murciano se ha ido confesando con su entorno en esta última semana.

Y, por si fuera poco, en la rueda de prensa que ofreció en la noche de este pasado lunes en Madrid tras recoger el Premio Laureus al Mejor Deportista de 2025 ha confesado el verdadero miedo que tiene en su cabeza tras lo ocurrido en el Conde de Godó.

“Como he dicho, tenemos una carrera muy larga por delante, muchos años de buen tenis. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba, a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga”, admitió ante los diferentes medios de comunicación allí presentes.

O lo que es lo mismo, no quiere estrés y prefiere mirar a largo plazo porque cuando vuelva quiere ser el de siempre y no tener que parar cada cierto tiempo por culpa de una misma dolencia.

Cabe recordar que han sido muchos los tenistas que, por culpa de las lesiones, han pasado del cielo al infierno en tan sólo una temporada. Sin ir más lejos, su compatriota Paula Badosa está pasando todo un calvario por culpa de unas molestias crónicas en su maltrecha espalda que ya le han mandado fuera del top 100.

Y para que no le ocurra lo mismo, Alcaraz quiere ir paso a paso en su recuperación: “En el deporte profesional siempre surgen pequeños baches por el camino, pero nuestra obligación es levantarnos luego mucho mejor y más fuerte. Intentaremos cuidarnos ahora lo mejor posible para volver lo antes posible. La prueba que tengo por delante es una prueba más de las que ya me he hecho. Me hice una prueba, pero fue una prueba justa, así que decidimos darnos un tiempo para después hacernos una segunda prueba. No es una prueba diferente, solo una más para ver cómo está la zona después de una semana de reposo. ¿Porcentajes? No lo sé, ahora mismo no puedo decir nada”.

Jannik Sinner tomará ventaja en el ranking

Y después de que Sinner le haya arrebatado su número uno del mundo, esta lesión le llega a Carlos en un momento crucial de la temporada, ya que tanto el italiano como él no jugaron en el Masters 1000 de Madrid la pasada temporada.

Y respecto a esa distancia que puede tomar el italiano en el ranking, el murciano le restó importancia: “No me preocupa, ya dije en Montecarlo, cuando estaba bien y sin lesiones, que iba a perder el número uno igualmente. La batalla por el Nº1 entre Jannik y yo está siendo muy bonita, nos estamos repartiendo las semanas, aunque ahora creo que él estará un poco más de tiempo. Al final la carrera es muy larga, nos quedan muchos años por delante, así que intentaremos trabajar lo mejor posible en los torneos cuando volvamos. Ahora lo principal es recuperarnos, entrenar bien y volver a competir”.