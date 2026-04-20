Carlos Alcaraz toma el testigo de Armand Duplantis como deportista del año Laureus

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista del año, después de conquistar ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y de terminar el año pasado como número uno del mundo. Y no queda ahí la satisfacción tenística, ya que Aryna Sabalenka ha recibido el mismo reconocimiento en categoría femenina.

Para el murciano no es algo nuevo estar en tan prestigiosa gala, ya que fue galardonado como deportista revelación de 2023 y se hizo este lunes con el premio principal un año después de haber sido nominado para el mismo junto al pertiguista sueco Armand Duplantis, que fue quien lo ganó.

Lo cierto es que la terna de aspirantes era espectacular. Duplantis repetía este año y los otros candidatos, además de Alcaraz, eran el tenista italiano Jannik Sinner, el piloto de motos español Marc Márquez, campeón de MotoGP, el futbolista francés Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, y el ciclista esloveno Tadej Pogacâr, triple campeón del Tour de Francia.

Una inoportuna lesión de muñeca y un recorrido espectacular

Alcaraz, actualmente lesionado y obligado a renunciar al Masters 1.000 de Madrid, recuperó el número uno del mundo el 3 de noviembre de 2025 y lo conservó durante 22 semanas consecutivas, exactamente hasta que perdió la final de Montecarlo a principios del presente mes frente a Sinner.

En cuanto a su trayectoria profesional, tenemos que ha 26 títulos ATP y es el actual número 2 del mundo. Centrándonos en 2025, el murciano conquistó 8 torneos: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ganó en Australia y en Doha.

Aryna Sabalenka se corona en categoría femenina

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, ha sido distinguida con el premio a la mejor deportista del año durante la Gala de Laureus, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.

Sabalenka, de 27 años, se impuso en la votación a la futbolista española Aitana Bonmatí, reconocida con este premio en 2024 y ganadora por tercera vez del Balón de Oro, y a las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, campeona del mundo de 100, 200 y 4x100, Sydney McLaughlin, campeona mundial de 400 metros lisos. También eran candidatas la atleta keniana Faith Kipyegon, campeona del mundo de 1.500 y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, doble campeona del mundo.