Pellegrino Matarazzo: "Les dijimos a los chicos enseguida que podíamos hacer algo especial"

El entrenador de la Real Sociedad se ha mostrado muy contento por haber ganando la Copa del Rey cuando apenas lleva cuatro meses en el club vasco. De orígenes italianos, el técnico ha hablado también de la crisis galopante que viene el fútbol de Italia y la Serie A

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ya tiene su nombre grabado en la historia del club vasco al haberlo guiado a ganar una Copa del Rey. Un título que lo ha conseguido después de que el técnico haya recuperado a un equipo que hasta no hace muchos meses estaba coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división. Matarazzo, en una entrevista, no se ha podido sentir más feliz por el título ganado, teniendo también tiempo para analizar la crisis del fútbol italiano.

Pellegrino Matarazzo, en una entrevista en La Gazzetta dello Sport, ha dicho que nada más llegar sabía que la Real Sociedad podía hacer algo grande en la Copa del Rey como finalmente ha hecho. "Había llevado al Stuttgart a la Bundesliga y al Hoffenheim a la Europa League, pero lo que hemos logrado en estos cuatro meses es increíble. Soy una persona optimista a la que le gusta soñar en grande; no me gusta poner límites a mi imaginación. Sabía que la Real Sociedad es un equipo de copa, y de hecho, les dijimos a los chicos enseguida que podíamos hacer algo especial en esta competición. Entonces solo pensaba en trabajar, día tras día, pero en algún lugar de mi cabeza estaba este sueño, esta ambición. Ahora es una realidad".

Pellegrino Matarazzo fue la opción elegida por la dirección deportiva para reflotar a una Real Sociedad que estaba coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división después de un mal inicio de temporada con Sergio Francisco al frente del banquillo.

Pellegrino Matarazzo, preocupado por el fútbol italiano

Pellegrino Matarazzo, de orígenes italianos, ha desvelado su preocupación por Italia que no se ha clasificado para jugar el Mundial 2026. "Es doloroso. Y no solo para mí, sino para toda una nación con una historia futbolística tan rica. Ahora es importante reaccionar no sólo emocionalmente, sino también aprovechar este momento como catalizador del cambio. Para replantear el sistema. He tenido la oportunidad de presenciar de primera mano la transformación del fútbol alemán. Tras las dificultades en la Eurocopa de 2000, buscaron soluciones, y todo ello dio sus frutos con la victoria en el Mundial de 2014. Espero que en Italia empiecen a pensar de forma independiente e inviertan en el éxito a medio y largo plazo".

Matarazzo ha dejado claro que está totalmente centrado en la Real Sociedad y que, de momento, no piensa en irse a Italia. El técnico ha sugerido que el fútbol italiano debe abrirse a nueva ideas. "Italia nunca me ha abierto las puertas. No están preparados para mí. Creo que la Serie A sigue siendo muy cerrada en lo que respecta a entrenadores. Buscan jugadores y entrenadores que conozcan ese estilo de fútbol porque la Serie A se siente diferente, o al menos esa es mi impresión. Y eso está bien. Estoy muy contento con cómo va mi carrera. Quizás lo que necesita la Serie A es una ambición diferente, una apertura a nuevas ideas. Hay una mentalidad general ligada a las tácticas que está frenando el camino hacia la apertura".