Erik Bretos saca pecho por apostar por Pellegrino Matarazzo

El director deportivo del equipo vasco, justo después de proclamarse campeón de la Copa del Rey, ha elogiado a su entrenador en el que confiaron desde un principio cuando decidieron que lo mejor era prescindir de Sergio Francisco, el anterior técnico que fue despedido en el mes de diciembre por los malos resultados

La Real Sociedad se ha convertido en campeona de la Copa del Rey tras derrotar al Atlético de Madrid. Un título que ha hecho estallar de alegría a la afición del club vasco y que ha provocado que el trabajo de la entidad quede totalmente respaldado y sea respetado. Una de las personas que sale más reforzadas de este éxito es, sin duda, Erik Bretos, hasta no hace mucho muy criticado, que ha sacado pecho por el campeonato copero y también por la decisión de apostar por Pellegrino Matarazzo.

Erik Bretos, justo después de la final de la Copa del Rey, ha elogiado a Pellegrino Matarazzo. "La presencia de Matarazzo y su forma de trabajar es espectacular. Desde el día 1 ha marcado una forma de hacer y de trabajar en Zubieta, una conexión con el equipo, con los jugadores y ha apostado por una idea en la que los jugadores creen a muerte. Por eso el equipo es capaz de superar esos momentos más complicados durante los partidos y al final para mí la clave es que el resultado es muy competitivo cada día. Con eso podemos llegar muy lejos".

El director deportivo de la Real Sociedad ha dicho que confiaban plenamente en su nuevo entrenador. "Queda un poco mal decir que ya creíamos en la Copa cuando lo contratamos, pero sí, por qué no. Somos muy ambiciosos, éramos conscientes de que estábamos en una situación muy delicada, pero precisamente en diciembre sentimos que teníamos que tomar una decisión de cambio porque creíamos en el potencial de este equipo".

Erik Bretos confiaba en la recuperación de la Real Sociedad

Bretos ha explicado que en diciembre sabían que podían hacer algo grande. "En diciembre estábamos todavía a tiempo de muchas cosas, fuera en la Copa o en la Liga. Todo ha ido de maravilla y hoy podemos estar aquí disfrutando, pero sí era algo que teníamos en la cabeza de por qué no estando a tiempo no íbamos a conseguirlo".

El director deportivo ha desvelado que siempre tuvieron fe en el equipo a pesar de los malos momentos. "Siento que en la primera parte del año la calidad de los jugadores existía, tenían un potencial, pero es verdad que cuando las cosas no fluyen y los resultados no llegan alguien puede incluso empezar a dudar de esa calidad".

Erik Bretos, feliz por ganar la Copa del Rey

Erik Bretos se ha mostrado feliz por haber ganado la Copa del Rey. "Estoy en una nube, intentando asimilar lo que ha pasado esta noche. Ganar un partido a un rival tan duro, que sabíamos que nos lo iba a poner dificilísimo. Sabíamos que iba a ser cuestión de detalles y así ha sido: a los penaltis. Ahora mismo sentimos felicidad por nuestra gente. Ya no ha sido solo el día de hoy, sino la previa, estos días, estas semanas... cómo la gente estaba ilusionadísima con este partido y el poder darles esta victoria y verles cómo celebraban, esas caras de felicidad… Es lo máximo para nosotros".

Por último, ha dado mucho mérito a que la Real Sociedad haya podido superar al Atlético de Madrid. "La clave era saber si podíamos superar un rival tan difícil como es el Atlético de Madrid. Tenía muy claro que íbamos a estar a la altura, que íbamos a competir, porque está haciendo muchísimas cosas bien, y creo muchísimo en ellos".