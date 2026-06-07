Elogios a Gonçalo Guedes: "Es un jugador que se ajusta a las necesidades del equipo"

El extremo de la Real Sociedad está en un excelente estado de forma y apunta a ser uno de los jugadores que pueden marcar la diferencia en la selección de Portugal, que entrena Roberto Martínez, la cual es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2026 que comienza este jueves 11 de junio

Gonçalo Guedes ha sido una de las operaciones más exitosas de la Real Sociedad en los últimos tiempos. El portugués aterrizó el verano pasado en el equipo vasco después de varias campañas alejado de su mejor nivel, pero en la Real Sociedad es reencontró, siendo clave para ganar la Copa del Rey. El extremo acabó la temporada en un excelente momento de forma que ahora quiere aprovechar Portugal en el Mundial 2026 tal y como ha señalado Roberto Martínez, que ha elogiado al de Benavente tras su actuación en el amistoso contra Chile.

La buena actuación de Gonçalo Guedes en el amistoso de Portugal y Chile

Gonçalo Guedes fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Portugal sobre Chile por 2-1. El extremo de la Real Sociedad jugó solo la segunda parte, pero resultó decisivo porque marcó el primer gol del combinado que entrena Roberto Martínez que desea a aprovechar al máximo las cualidades del futbolista el cual está en un excelente momento de forma tras una gran temporada en la Real Sociedad con la cual marcó 9 goles y dio 8 asistencias.

Roberto Martínez elogió a Gonçalo Guedes, dejando claro que apunta a ser un jugador muy importante para Portugal en este Mundial 2026. "Guedes es un jugador que se ajusta a las necesidades del equipo. Es un jugador que puede jugar de delantero, como hoy, pero que también puede aprovechar los espacios a la espalda de la defensa, jugar de extremo y llegar a posiciones entre líneas. Es un jugador muy importante y diferente a Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos".

Gonçalo Guedes no apunta a ser titular con la selección de Portugal en el Mundial 2026, pero sí que va a ser un revulsivo que salga desde el banquillo y que pueda marcar las diferencias.

A continuación, el entrenador español valoró positivamente el amistoso de Portugal contra Chile. "Me gustó la segunda parte; fue un 10 contra 10 diferente, marcar dos goles en jugada demostró inteligencia posicional, Gonçalo Guedes se posicionó bien. Recibimos un gol por un error nuestro. Es un partido que ofrece mucho margen de mejora, y me alegró mucho el aspecto de esperar lo inesperado. La reacción fue muy positiva y encontramos la manera de ganar el partido en una situación inesperada".

El gran fichaje que ha hecho la Real Sociedad con Gonçalo Guedes

La Real Sociedad no dudó en pagar el pasado verano unos 4 millones de euros al Wolverhampton Wanderers para hacerse con su fichaje. La incorporación tenía sus riesgos ya que se hizo con un jugador que venía de varias temporadas lejos de su mejor nivel y que tenía un sueldo relativamente elevado.

Finalmente, el esfuerzo ha valido la pena. A Guedes le costó tener continuidad en la Real Sociedad, pero con el paso de los partidos se fue poniendo en forma hasta que una vez llegó Pellegrino Matarazzo se convirtió en titular indiscutible. El extremo fue clave para que la Real Sociedad ganara la Copa del Rey e hiciera una gran remontada en LaLiga.