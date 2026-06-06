Gonçalo Guedes se reivindica antes del inicio del Mundial 2026

El extremo de la Real Sociedad ayudó a la selección de Portugal a ganar el amistoso contra Chile. El de Benavente marcó el primer gol y demostró que puede ser clave para que el equipo que lidera Cristiano Ronaldo se pueda proclamar campeón del mundo por primera vez en su historia

Gonçalo Guedes, futbolista de la Real Sociedad, está llamado a ser importante en este Mundial 2026 con Portugal. El extremo le está dando continuidad al gran momento de forma que tenía en el equipo txuri urdin y está llamando a la puerta de la titularidad de su selección nacional. Guedes se ha reivindicado con un gol y una buena actuación personal en la victoria de Portugal sobre Chile por 2-1 en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo que comienza este 11 de junio.

Gol de Guedes y victoria de Portugal

Gonçalo Guedes no empezó de titular el amistoso que Portugal jugó contra Chile este sábado. El extremo de la Real Sociedad no saltó al terreno de juego del Estadio Nacional do Jamor hasta la segunda parte, la cual disputó en su totalidad. Guedes demostró que puede ayudar a que Portugal gane su primer Mundial 2026 ya que marcó un gol y aportó mucho.

Guedes aprovechó un despiste de la defensa de Chile, en el minuto 58, para controlar sólo dentro del área. El extremo de la Real Sociedad no desaprovechó la ocasión y con un disparo rápido cruzado con el exterior de la bota derecha hizo el 1-0. Luego, Brunos Fernandes marcó el 2-0 para Portugal en el minuto 75, y en el descuento Chile anotó el 2-1 definitivo por medio de Lucas Cepeda.

De esta manera, Guedes le da continuidad a su buen momento de forma en la Real Sociedad en donde ha sido un jugado fundamental para ganar la Copa del Rey. El luso marcó 9 goles y dio 8 asistencias en los 39 partidos y 2.329 minutos que disputó la temporada recién acabada.

Tras el partido amistoso, Gonçalo Guedes se mostró contento por el buen momento que atraviesa, teniendo mucha fe en ayudar a Portugal para ganar el Mundial 2026. "Tuve una buena temporada, tengo confianza, las cosas me salieron muy bien este año. Ahora espero poder ayudar a la selección nacional lo máximo posible y que todo me vaya bien. Pero lo más importante es que el equipo esté unido y tenga confianza, para que lleguemos al Mundial en las mejores condiciones posibles".

Guedes también señaló lo difícil que fue jugar un partido 10 contra 10 durante toda la segunda parte ya que el amistoso estuvo marcado por las expulsiones de Rafael Leao e Iván Román, que se liaron a golpes antes de llegara al descanso el amistoso entre Portugal y Chile. "No estamos acostumbrados a jugar 10 contra 10, fue una prueba diferente y la aprovechamos. En la segunda parte estuvimos muy bien, marcamos dos goles, tuvimos más oportunidades de gol y fue una buena prueba de cara al Mundial".

Las opciones de Guedes con Portugal en el Mundial 2026

Gonçalo Guedes está llamado a ser relevante con Portugal en este Mundial 2026, pudiendo ayudar al combinado que lidera Cristiano Ronaldo a ganar su primer entorchado global.

Es cierto que debido a la competencia que hay en la posición de extremo, el jugador de la Real Sociedad apunta a ser suplente, pero tendrá muchos minutos siendo un revulsivo que puede marcar la diferencia y ganar partidos.