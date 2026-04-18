Atlético de Madrid 2-2 Real Sociedad: Unai Marrero devuelve a Donostia la Copa del Rey cinco años después

La Real Sociedad se impone en los penaltis tras empatar el encuentro frente al Atlético de Madrid y se proclama como campeón de la Copa del Rey con una Sevilla que volvió a ser la capital del fútbol español; así lo vivimos y contamos en directo

Como en las grandes películas, el mago siempre se guarda un as en la manga. La Real Sociedad consigue vencer al Atlético de Madrid y conquistar de esta manera su cuarta Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. Impresionante ambiente el que se ha vivido en la ciudad de Sevilla, que se ha vuelto a erigir como la capital del fútbol español. Todo ello para albergar una final en la que atacó primero Barrenetxea cuando apenas habían pasado catorce segundos de juego. Para empatar, el Atlético tuvo que acudir a Ademola Lookman para que, con un disparo desde la frontal del área, pudiese poner el uno a uno en el marcador. Sin embargo, el príncipe siempre acude a su cita, y Oyarzabal no falló a esta historia propia de la literatura más emocional. Un claro penalti de Juan Musso sobre Guedes fue anotado por el capitán txuriurdin, llevando la locura a la grada txuriurdin. Sin embargo, cuando más estaba el título cerca de la Playa de La Concha, Julián Álvarez batió con un espectacular golazo a Marrero para llevar el encuentro a la prórroga. El tiempo extra tampoco ayudó a dilucidar, por lo que todo se tuvo que marchar hasta el punto de penalti.

Musso dio toda la ventaja

Imposible. Absolutamente imposible poder escribir un inicio más de película del que se vivió al comienzo del encuentro. Catorce segundos apenas habían pasado, cuando Gonçalo Guedes inició por la banda izquierda y puso un centro medido a la cabeza de Barrenetxea para que el canterano donostiarra pudiese anotar el primero de la gran final. Decir que alguno ni se había sentado sería mentir, ya que todos estaban en sus asientos, pero La Cartuja vibró como nunca con ese gol inesperado, que dio lugar a la tan mítica celebración que se vive en Anoeta con todos los realtzales de espaldas. El tanto dejó un claro señalado, y ese fue Juan Musso, que se mostró inmóvil ante el remate de Ander. Esto solamente hacía presagiar una cosa, y es que el guion iba a ser alocado.

El varapalo no afectó al equipo del Cholo Simeone, que buscó en Lookman esa verticalidad necesaria para superar a la defensa vasca. Unai Marrero no es que tuviese trabajo excesivo, pero eran los madrileños los que mostraban un mayor peligro. Una de las más claras la tuvo Julián Álvarez, que fue capaz de escaparse del corte defensivo donostiarra, aunque en el cuerpo a cuerpo acabó ganando Jon Martín. Y, cuando más insistían los atléticos, Lookman recibió prácticamente en el borde del área y, a pesar de tener aliado cercano, decidió rematar directamente a portería, quedándole un disparo raso ante el que nada pudo Unai Marrero. La Cartuja volvió a estallar, esta vez en el lado izquierdo, y todo volvía al marcador inicial. Empujó más la afición de la capital, sabiendo que el paso más complicado ya había pasado.

Tras este gol, se templó y mucho el devenir del encuentro. Una aproximación de Lookman por su costado encontró a Griezmann como aliado en el punto de penalti, pero el francés apenas pudo empalarla bien para significar peligro para la portería donostiarra. El Atlético se fue haciendo con el control de balón, frente a una Real que aprovechaba los errores para encarar con verticalidad. Así surgió la amarilla a Le Normand, tras un gran robo y salida por la banda de Barrenetxea.

Y, en ese ahínco donostierra, acabó llegando la tan ansiada recompensa de nuevo. En un balón templado al área por Carlos Soler, encuentra como destinatario a Guedes, que se ve arrollado por un Juan Musso que impacta directamente en el extremo portugués, por lo que a Alberola Rojas no le queda otra posibilidad que decretar la pena máxima. La jugada no ofrece lugar a duda y, al igual que no la hubo para pitar esta acción, tampoco para dilucidar el encargado de pegarle. Este penalti tenía dueño y ese era Mikel Oyarzabal, que venció al argentino al que se tiró para volver a poner por delante al equipo txuriurdin.

Dos errores clamorosos de Musso le costaron la final al Atlético al descanso, todo eso tras unas actuaciones anteriores que le habían dotado del peso suficiente como para no notar la ausencia de Oblak. Esto fue lo último de los primeros cuarenta y cinco minutos, con los jugadores marchándose del terreno de juego bajo la marea txuriurdin y la ventaja donostiarra.

La 'araña' siempre tiene que picar

El diccionario del fútbol lo dice claro. Y más cuando estás perdiendo una final de Copa del Rey. En este comienzo de segunda mitad, fue el Atlético el que más peligro generó sobre la meta contraria. Eso sí, con escaso o nulo éxito. De hecho, hay que remontarse al minuto 60 para ver la más clara por parte del conjunto colchonero, en una tremenda internada de Marcos Llorente en el área que sirvió para servirle el balón a Lookman, que lo envío directamente por encima del larguero de Unai Marrero. Totalmente incapaz el conjunto del Cholo de resquebrajar el planteamiento defensivo de Matarazzo, con una inmovilidad en los últimos metros que seguía otorgándole una ventaja de oro al equipo vasco.

El Cholo lo tenía claro, e introdujo cambios en busca de embotellar aún más al equipo donostiarra. En primer lugar, dio entrada a Sorloth y a Nico González. Posteriormente, a Baena y Almada. Más mordiente para un equipo que le faltaba mucho en los últimos metros, pero que seguía siendo incapaz de generar algo más que peligro sobre su campo, todo ello ante un Unai Marrero que estaba haciendo un excelente encuentro.

El devenir iba favoreciendo a los intereses reatzales. Un equipo que no tenía ocasión de peligro y al que se le veía sin ideas. Almada y Baena entraron para ordenar esa sala de máquinas, pero seguía muy engrasada. Pocos eran los huecos en la defensa txuriurdin y poco a poco se veía la Copa más cerca de la Playa de la Concha. A todo esto hay que sumar el gran apoyo con el que contó desde la grada, siendo la parte azulona la que más sonó y apretó a los suyos.

Sin embargo, y el refranero nunca falla, tanto va el cántaro a la fuente, que al final se acaba mojando. Y esto ocurrió a favor de los intereses madrileños, con un Julián Álvarez que recibió en la frontal del área y no dudó en disparar, yendo esa bala directa a la escuadra de Unai Marrero. Un auténtico golazo para volver a empatar la final y hacer estallar de locura a La Cartuja, volviendo a ese guion alocado que tanto gusta al espectador neutral.

En esa explosión de júbilo, tuvo la más clara Baena que recibió completamente solo en el área un gran pase de Marcos Llorente, pero inexplicablemente la mandó por encima del larguero defendido por Marrero. El gol despertó al Atlético, todo ello en un momento clave con una prórroga que acechaba. Sorloth también tuvo la suya en un centro lateral, pero la más clara fue para Johnny Cardoso. El exbético recibió en el área y, ante la salida de Unai, la mandó directamente fuera. Una jugada clarísima donde ambos equipos casi que eran conscientes de que esto se decidiría en el tiempo adicional.

Una prórroga espesa que dio lugar a una intensa tanda

Treinta minutos más. El desgaste era más que evidente, y eso se notó en el juego. Ambos equipos tuvieron ocasiones, aunque con tintes más peligrosos para la Real Sociedad. La más clara estuvo en las botas de Oskarsson, que no fue capaz de darle dirección necesaria a un disparo que prácticamente se encontró Juan Musso. El encuentro empezó a ser un correcalles sin rumbo alguno, con dos equipos mostrando la verticalidad que tanto atesoran.

El que más cerca estuvo de adelantar a los suyos fue Julián Álvarez, que pegó un zapatazo que fue directamente al larguero. Sin embargo, ninguno de los dos equipos se atrevía a dar un paso al frente y con esto se llegó al final de la primera parte de la prórroga.

Todo iba avanzando, el cansancio hacía aún más mella y eso lo notaron ambos equipos, que no fueron capaces de encontrar acciones peligrosas. Poco a poco, los penaltis se acercaban y la grada apretaba y mucho. Los que más intentaron llevar la voz cantante fueron los del Cholo, pero poco más que un mero intento de ello.

Los realtzales también intentaron alguna, aunque con nulo éxito. Y esto acabó provocando lo que ya se veía de lejos, y es que el campeón de España se acabaría decidiendo en la tanda de penaltis.

FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina (Cardoso 78'), Le Normand, Pubill, Ruggeri (Nico González 62'); Giuliano (Baena 70'), Marcos Llorente (Lenglet 99'), Koke, Lookman (Sorloth 62'); Griezmann (Almada 70') y Julián Álvarez.

Real Sociedad: Unai Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez (Kubo 88'); Beñat Turrientes (Gorrotxategui 68'), Carlos Soler; Guedes (Aihen Muñoz 78'), Sucic, Barrenetxea (Marín 68') y Oyarzabal (Oskarsson 78').

Goles: 0-1 Ander Barrenetxea (0'); 1-1 Lookman (18'); 1-2 Oyarzabal, p. (45'); 2-2 Julián Álvarez (83')

Penaltis: 0-0 Falló Sorloth; 0-1 Gol de Carlos Soler ; 0-1 Falló Julián; 0-1 Falló Oskarsson; 1-1 Gol de Nico González; 1-2 Gol de Sucic; 2-2 Gol de Almada: 2-3 Gol de Aihen Muñoz; 3-3 Gol de Baena; 3-4 Gol de Marín

Árbitro: Alberola Rojas dirigió el encuentro sobre el césped. Jorge Figueroa estuvo en la sala VOR. Amarilla para Le Normand, Oyarzabal y Musso.

Incidencias: Partido correspondiente a la Final de la Copa del Rey celebrada en el Estadio de La Cartuja.