Barrenetxea y Aperribay señalan al héroe de la Real Sociedad: "Ha sido muy emocionante ver a Unai Marrero parando los penaltis"

El portero de la Real Sociedad ha acaparado todos los focos y todas las buenas palabras del conjunto donostiarra, que celebra su cuarta Copa del Rey

El portero suplente de la Real Sociedad, Unai Marrero, ha vuelto a ser el héroe del cuadro vasco en la Copa del Rey. El destino le tenía preparado un homenaje al guardameta que salvó al equipo donostiarra en los minutos finales del tiempo reglamentario y se hizo enorme bajo los palos en la tanda de penaltis. Unai Marrero ha acaparado todos los focos en una Real Sociedad que se entrega a su héroe, desde Aperribay hasta Barrenetxea, y agradece el esfuerzo sobrehumano que ha hecho esta temporada el meta para acabar la temporada con un título histórico para los 'txuri-urdines'.

Aperribay subraya la gesta de Marrero en la Real Sociedad

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, destacó este sábado, tras proclamarse campeón de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en los penaltis (2-2), que Unai Marrero, "ha hecho algo increíble" y este título convierte la temporada en "histórica"."Me gustaría felicitar al Atlético de Madrid, han hecho un esfuerzo increíble, están haciendo una temporada buenísima. Que tengan mucha suerte en la Champions, que nos representan al fútbol español. Y Unai ha hecho algo increíble. Los dos porteros están haciendo una temporada muy, muy buena", valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

Barrentexea sobre Marrero: "Ha sido muy emocionante verle parando los penaltis"

Barrenetxea también se pronunció acerca del hito que ha logrado Marrero, felicitándolo por el paso de gigante que ha dado en esta final. "Lo conozco desde los 12 años. Ha sido muy emocionante verle parando los penaltis. Es mi amigo y es una locura", subraya el goleador de la Real Sociedad. "Es un orgullo increíble poder haber ganado la Copa del Rey con este escudo en el pecho", sentencia el delantero 'txuri-urdin.

Marrero cumple un suelo en la Real Sociedad

Por su parte, Unai Marrero afirmó, emocionado, que con este trofeo ha cumplido "un sueño" que tenía "desde pequeño". "Aún no soy consciente de lo que significa esto, pero sí es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa, que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de ellos, soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba (con esto) ha logrado cumplir un sueño", declaró a RTVE el meta canterano de la Real. Marrero, guardameta de 24 años de Azpeitia (Guipúzcoa) que ha sido el titular en la Copa, explicó sobre los dos lanzamientos parados al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez en la tanda de penatis que "sabía que si llegaba ese momento, confiaba mucho" en él.

Además, resaltó que "el equipo también cree" en él y en sus capacidades, al igual que "toda la afición", por lo que está "muy feliz, muy bien", y no se cree "todavía" el logro que han conseguido. Unai Marrero también envió un mensaje a los seguidores 'txuri urdin'. "Que disfruten, que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, que se porta muy bien con la gente de casa. No sé, como la Real no creo que haya otro equipo", aseveró el canterano de la Real