La Real Sociedad ya sabe el precio de Lautaro Rivero

Después de haber anunciado la salida de Caleta-Car, está claro que la Real Sociedad va a fichar a un central en este mercado de verano. Son ya varios los futbolistas que juegan en esa posición que han sido vinculados al club txuri urdin, siendo el último de ellos el defensa de River Plate que no saldría barato

La Real Sociedad va a fichar a un central en este mercado de verano para así intentar mejorar una de las posiciones que más problemas ha tenido el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo en la temporada recién finalizada. El objetivo en encajar menos goles y la dirección deportiva que lidera Erik Bretos maneja varios futbolistas que juegan en esa demarcación. El último en transcender ha sido el zaguero argentino de River Plate Laurato Rivero el cual no le saldría barato al club vasco.

Lautaro Rivero en uno de los centrales que tiene en su agenda una Real Sociedad que también ha sondeado las opciones de Diogo Leite, del Union Berlín de Alemania, y de Nino, del Zenit de San Petersburgo de Rusia.

River Plate pide entre 7 y 10 millones de euros para dar luz verde al traspaso de Lautaro Rivero, que está en la agenda de la Real Sociedad

Lautaro Rivero es el último nombre que ha sido relacionado con la Real Sociedad para reforzar la posición de central la cual es uno de los objetivos de club vasco en este mercado de verano, pretendiéndose que lleguen uno o dos jugadores que se desempeñen en esa demarcación.

Uno de los que gustan en la Real Sociedad, según informan diferentes fuentes de Argentina, es Lautaro Rivero que actualmente juega en River Plate. El club argentino está dispuesto a darle salida al defensa al considerar que es ahora cuando puede sacarle el mayor rédito económico.

Según avanza TyC Sports, River Plate exige entre los 7 y los 10 millones de euros para dar luz verde al traspaso de Lautaro Rivero.

Por tanto, la Real Sociedad ya sabe que Lautaro Rivero, que tiene 22 años y con contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029, no le saldría nada barato. No es la única barrera ya que también se informa de que Lautaro Rivero cuenta con el interés de Udinese o AS Roma de la Serie A de Italia, suponiendo esto otro problema a superar por la Real Sociedad a la hora de conseguir su incorporación.

Lautaro Rivero es un futbolista que se ha consolidado como titular indiscutible en el River Plate de Eduardo Coudet con el que ha disputado un total de 22 partidos oficiales y de 1.988 minutos.

La Real Sociedad necesita uno o dos centrales nuevos de cara a la próxima temporada

La Real Sociedad tiene como uno de sus objetivos el mejorar la posición de central respecto a la pasada temporada. Más cuando ya ha anunciado la salida de Duje Caleta-Car, quien vuelve al Olympique Lyon después de que el club vasco no haya ejecutado la opción de compra.

La Real Sociedad fichará a uno o dos centrales porque actualmente tiene en plantilla a Jon Martín e Igor Zubeldia y debido a que existen dudas sobre si Jon Pacheco, que regresa tras su cesión en el Deportivo Alavés, entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo quien se espera que tome una decisión con el canterano.

En caso de que no cuenta con Pacheco, la Real Sociedad necesitará fichar a dos centrales de cara a la siguiente temporada.