Colonia 2-0 Real Sociedad: Matarazzo firma un segundo tropiezo consecutivo

El cuadro txuri urdin cayó ante el Colonia dejando malas sensaciones aunque con una alineación plagada de teóricos suplentes. Este es el sexto amistoso de los donostiarras

La Real Sociedad de Matarazzo no está dejando en esta pretemporada las buenas sensaciones que transmitió el pasado curso. Es importante recordar que la Real Sociedad desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, dio un giro radical a su rendimiento y terminó alzándose con el título de Copa del Rey. Parece que de momento la Real Sociedad no está sabiendo alargar ese buen momento en la pretemporada.

Con la derrota de este viernes, la Real Sociedad ya suma tres en lo que va de verano tras caer previamente ante Toulouse y Pau. El Colonia este viernes fue superior en el primero de los dos amistosos que tienen ante el cuadro alemán.

La Real Sociedad perdió en el tramo final del encuentro

La Real Sociedad disputó el duelo amistoso ante el Colonia a puerta cerrada en la ciudad deportiva del cuadro germano. En el once que sacó Pellegrino Matarazzo de inicio con la Real Sociedad, el técnico de los donostiarras solo alineó a Marrero, Aihen, Rupérez, Pacheco, Sucic y Zakharyan. El resto fueron jugadores del filial que este curso volverá a jugar en Segunda división. Los goles del Colonia llegaron a partir del minuto 75 con Waldschmidt y Bülter (min 84). Fue en el último cuarto de hora cuando la Real Sociedad empezó a hacer aguas en defensa, concediendo incluso un penalti.

La portería a cero, tarea pendiente para la Real Sociedad

Después de seis amistosos de la Real Sociedad en lo que va de pretemporada, los donostiarras siguen teniendo una cuenta pendiente. Esta es la de dejar la portería a cero. La Real Sociedad ha encajado en seis amistoso un total de nueve goles y además ante el Colonia sumó su segundo duelo sin ver portería después del que disputó en julio ante el Pau francés.

La Real Sociedad apura su pretemporada antes del debut en Liga

Después del duelo ante el Colonia de este viernes, a la Real Sociedad le queda un segundo duelo ante el conjunto alemán. Además, los donostiarras disputarán su último partido veraniego ante todo un Chelsea de la Premier League el 15 de agosto a las 15:00 horas.

Después llegará el fútbol de verdad con el debut en Liga ante el Real Betis el próximo 21 de agosto en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. Por tanto, la Real Sociedad tendrá dos oportunidades para hacer pruebas a las órdenes de Matarazzo ya que los errores a partir del 21 de agosto empezarán a costar puntos.