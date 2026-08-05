Operación central: Aguerd irrumpe con fuerza para volver a la Real Sociedad

El futbolista marroquí será una de las ventas del Olympique de Marsella, que necesita liberar masa salarial y desprenderse de algunos de sus mejores jugadores; ambos clubes ya negocian por el central que juegó en San Sebastián hace dos campañas

La Real Sociedad sigue acelerando la contratación del ansiado central que espera Pellegrino Matarazzo. La vuelta del conjunto donostiarra a la competición europea gracias a la Copa del Rey ganado el pasado mes de abril, ha provocado que sean muchos los ofrecimientos que han llegado hasta el despacho de Erik Bretos.

Pero el director deportivo txuri urdin ha ido filtrando nombres y perfiles y se puede decir que a día de hoy hay apenas unos pocos candidatos que quedan sobre la mesa, eso sí, todos ellos de contrastado nivel. Edson Álvarez, Mohammed Salisu, Ladislav Krejci o Nathan Zézé son algunos de ellos, a los que ahora tenemos sumar uno más, y no cualquiera.

Se trata de un viejo conocido por la afición donostiarra, o no tan viejo, ya que jugó en el conjunto blanquiazul hace apenas dos temporadas, hablamos de Nayef Aguerd. El central marroquí estuvo cedido en la campaña 24/25 por parte del West Ham y dejó un gran sabor de boca, pero su alto precio impidió su continuidad en San Sebastián.

El pasado verano, Aguerd hizo las maletas rumbo a Marsella, pues el Olympique pagó 23 millones de euros, pero tras un año, la situación financiera y deportiva ha cambiado en el club marsellés, que ahora debe rebajar su masa salarial y desprenderse así de algunos de sus jugadores más importantes, y Aguerd es uno de ellos.

Clubes como el Al-Sadd de Qatar o el Stade Rennais de Francia se han movido por el central marroquí, pero el futbolista sigue esperando una oferta más atractiva y con u proyecto deportivo más interesantes. Así, según apunta Footmercato, la Real Sociedad habría entrado de lleno en la carrera por el central para recuperarlo como pieza clave de su defensa.

Al propio jugador le encantaría regresar a San Sebastián, donde tuvo una gran experiencia pese a alguna que otra lesión, y sabe que el nuevo proyecto con Matarazzo puede ser importante en los próximos años.

El precio de la operación por Aguerd

Así pues, ambos clubes ya están en contacto para intentar acercar posturas y llegar a un acuerdo para su traspaso. Como es lógico, el Marsella intentará recuperar la mayor cantidad posible de su inversión y la Real Sociedad, rascar lo máximo que pueda. Hasta el pasado 31 de julio, Aguerd tenía una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, de ahí que el precio final de la operación pueda estar en torno a esa cifra siempre bajo la fórmula de una cesión con compra obligatoria a final de temporada.

Los otros nombres en la agenda de Bretos

Se puede decir que Aguerd parte con ventaja sobre el resto ya que su fichaje no implicaría adaptación alguna. Su calidad está contrastada, conoce la ciudad y sobre todo a la plantilla, aunque haya un entrenador diferente, por lo que con el marroquí se ganaría un refuerzo de rendimiento inmediato, algo que no aseguran otros nombres como el mexicano Edson Álvarez o el francés Nathan Zézé, joven zaguero francés de 21 años que actualmente milita en el Neom SC de Arabia Saudí.

Otros como Krejci y Salisu tienen a su favor que sí conocen LaLiga. El checo se marchó el verano pasado al Wolverhampton tras jugar una temporada en el Girona, y el ghanés llegó a los escalafones inferiores del Real Valladolid en 2017, con el que ascendió hasta el primer equipo para jugar en la elite, dejando el club en 2020 al ser vendido al Southampton por 12 millones de euros.

El africano es más asequible en cuanto a precio, ya que el 'Wolves' pagó hace un año 30 millones de euros por el checo, y pese a que puede dejarlo salir, no lo hará por un precio mucho más menor, algo a lo que la Real Sociedad no piensa ni está en disposición de llegar.