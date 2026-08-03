La Real Sociedad y el Celta de Vigo se verán las caras el 3 de septiembre por la Europa League

LALIGA ha anunciado el horario del enfrentamiento de la jornada 6 entre donostiarras y gallegos que se ve obligado a adelantarse algunas semanas por compromisos de los dos en la segunda competición continental

La Real Sociedad y el Celta de Vigo ya conocen cuándo se disputará el enfrentamiento que deben dilucidar en la sexta jornada de LALIGA y que, como ya se sabía, debía cambiarse de su fecha correspondiente al tener que disputar los dos equipos compromisos de la Europa League.

De esta forma, LALIGA ha anunciado este lunes que el Real Sociedad-Celta de Vigo, que se disputará en Anoeta, queda programado para el jueves 3 de septiembre a partir de las 21.00 horas. Encuentro adelantado, dado que la jornada 6 está programada para el 15, 16 y 17 de septiembre, días en los que precisamente arranca la Europa League. Donostiarras y gallegos vivirán unas primeras semanas de competición apretadas.

El calendario de la Real Sociedad en las primeras fechas

En el caso de la Real Sociedad, el choque contra el Celta de Vigo queda encuadrado entre el duelo contra el Espanyol del sábado 29 de agosto, también en Anoeta a partir de las 19.00 horas; y el del la visita al Martínez Valero para medirse al Elche, señalado para el lunes 7 de septiembre a las 21.30 horas.

Antes de todo eso la Real Sociedad habrá jugado dos partidos. Será el del estreno de la temporada, contra el Real Betis el viernes 21 agosto en La Cartuja (21.00 horas); y el de la visita al Santiago Bernabéu del miércoles 26 de agosto ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), un partido que curiosamente es de la jornada 1 pero por los mundialistas se retrasa hasta esa fecha.

El calendario del Celta de Vigo en las primeras fechas

Para el Celta de Vigo, por su parte, la visita a la Real Sociedad se enmarca entre los duelos contra el Athletic de Bilbao y el Getafe. A los vascos los recibirá en Balaídos el domingo 30 (21.00 horas), mientras que acudirá al Coliseum para medirse a los azulones el lunes 7 de septiembre (19.00 horas). También un calendario apretado en estos primeros compases para los de Claudio Giráldez.

Antes de todo eso, los dos primeros partidos del Celta de Vigo serán contra Osasuna y ante el Valencia. Al cuadro rojillo lo recibe el sábado 16 de agosto en Balaídos (21.30 horas). La visita a Mestalla para el choque contra el Valencia queda programada para el sábado 22 de agosto (19.30 horas).

El precedente de la pasada temporadas y las fechas de la Europa League

Ya la temporada pasada sucedió algo similar con el partido que el Celta de Vigo y el Real Betis tuvieron que adelantar y que se disputó en Balaídos ante la coincidencia con la primera fecha de la Europa League. Un hecho que ahora se repite.

Hay que recordar que con el formato de competición estrenado en la pasada campaña son ocho partidos los que se disputan en la fase de liguilla de la Europa League. El primero será precisamente el 16 o 17 de septiembre. Luego serán los días 15 de octubre, 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre, 10 de diciembre, 21 de enero y 28 de enero.