El Celta oficializa la incorporación de Abdoulaye Faye para reforzar la defensa

El senegalés llega al club vigués en calidad de cedido procedente del Bayer 04 Leverkusen y apuntala una de las zonas subrayadas en rojo por la dirección deportiva celeste

El Celta de Vigo ha anunciado este lunes la incorporación de Abdoulaye Faye, quien llega al club vigués en calidad de cedido procedente del Bayer 04 Leverkusen. Desde hace días se conocía este refuerzo para la zaga del conjunto entrenado por Claudio Giráldez, aunque no ha sido hasta este comienzo de semana cuando se ha oficializado.

El anuncio llega después de que Abdoulaye Faye pasara el preceptivo reconocimiento médico de estos casos. El senegalés, de 21 años, aterrizaba este domingo en Vigo para completar su incorporación ahora concretada por el Celta de Vigo. Se trata del tercer refuerzo oficializado por el club en este mercado de verano, tras los de Aleix Febas y Javi Galán.

El Celta de Vigo destaca la fortaleza defensiva de Faye, así como su juego aéreo y salida de balón

El propio Celta de Vigo, en su anuncio sobre el fichaje, ha destacado que "Faye destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, por su buena salida de balón y precisión en el pase. Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste".

Faye, de 1,91 metros, se formó en el Diambars FC antes de dar el salto al fútbol europeo en 2023 para incorporarse al BK Häcken sueco. Tras una cesión en el Örgryte IS, regresó al conjunto sueco antes de fichar por el Bayer Leverkusen. El defensa militó, también como cedido, en el FC Lorient de la Ligue 1 la temporada pasada, donde disputó 17 partidos de liga.

Ahora se suma al Celta de Vigo y podrá estar a las órdenes de Claudio Giráldez esta misma semana y viajar a la concentración de Italia, donde el cuadro gallego disputará sus dos últimos amistosos de pretemporada, que le enfrentarán al Saussolo y al Nápoles.

El puesto de central, una posición señalada por el Celta de Vigo

La posición de central era una de las señaladas como prioritarias por el Celta de Vigo en la hoja de ruta para este mercado veraniego. Con Abdoulaye Faye se cubre así un puesto que demandaba el equipo y la figura de Claudio Giráldez para afrontar con mayor garantías una campaña en la que el equipo celeste nuevamente participará en tres competiciones.

Otra de las posiciones claves y subrayadas en rojo por el club es la de la portería. Ahí el nombre es el de Altay Bayindi. El guardameta turco debe ser el siguiente refuerzo del Celta de Vigo en caer. El jugador pertenece al Manchester United y su aterrizaje en Balaídos será igualmente como cedido. Se completaría así la ansiada competencia en la portería para Iounut Radu.

Quedaría, por tanto, el puesto de extremo. La dirección deportiva celeste quiere añadir a un futbolista de banda con desborde y uno contra uno a la plantilla para que esté a disposición de Claudio Giráldez. Todo sin obviar que las posibles salidas deberían ser cubiertas.