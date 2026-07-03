Javi Galán y Aleix Febas: patrones comunes en los dos primeros fichajes del Celta de Vigo

Las dos primeras incorporaciones del cuadro vigués en este mercado llegan con la carta de libertad bajo el brazo, cuentan con experiencia en Primera y superan la treintena

El Celta de Vigo ha realizado hasta el momento dos fichajes en este mercado de verano. Se trata de Aleix Febas y de Javi Galán, dos jugadores que se ponen a las órdenes de Claudio Giráldez y que guardan similitudes en cuanto al patrón en el que se ha movido el club vigués en estas dos operaciones.

Para empezar tanto Aleix Febas como Javi Galán han firmado por el Celta de Vigo con la carta de libertad bajo el brazo. El centrocampista llegó tras acabar su contrato con el Elche, mientras que el lateral izquierdo hizo lo propio después de jugar en Osasuna. Dos operaciones a coste cero a nivel de traspaso para el club celeste que se ha sabido mover con inteligencia para estos dos primeros movimientos en el mercado de verano.

Aleix Febas y Javi Galán, dos jugadores con experiencia en Primera que superan la treintena

Otra similitud de los dos fichajes es que se tratan futbolistas experimentados que conocen la competición y que no necesitan tiempo de adaptación. Javi Galán, incluso, ya sabe lo que es jugar en el Celta de Vigo donde estuvo dos temporadas para disputar 79 partidos. Se fue de Balaídos en el verano de 2024. El lateral de 31 años debe dar rendimiento inmediato. Febas, aunque con menos experiencia en Primera, tiene 30 años y comandó la pasada temporada al Elche que acabó por lograr una meritoria permanencia.

Esa experiencia y madurez de Javi Galán y Febas resulta especialmente interesante en un equipo que viene apostando por la cantera y donde aparecen un gran número de jugadores jóvenes que parte de la propia cantera del Celta de Vigo. El lateral y el centrocampista se unen al grupo de futbolistas con más poso como los Borja Iglesias, Marcos Alonso, que pronto debe anunciarse su renovación, y sobre todo de Iago Aspas, leyenda de la entidad celeste.

El lateral izquierdo y el mediocampo, dos posiciones señaladas en rojo desde el principio

Los fichajes de Aleix Febas y de Javi Galán vienen además a cubrir necesidades del Celta de Vigo en cuanto a demarcaciones. Especialmente necesaria era la llegada de un lateral izquierdo. Más allá de lo que suceda con Manu Sánchez, que podría salir nuevamente del Celta de Vigo, Claudio Giráldez no tenía efectivos para esa zona. Salió Óscar Mingueza, que ofrecía polivalencia, y hay que recordar que fue Sergio Carreiras quien se desenvolvió en esa posición buena parte del curso pasado. Un único efectivo para un equipo gallego que nuevamente jugará tres competiciones tras alcanzar el billete para la Europa League.

En el caso de Febas es cierto que el mediocampo sí cuenta con más efectivos, aunque es una zona crucial para el tipo de fútbol que propone Giráldez y el Celta necesitaba potenciar esa línea. Además habrá que esperar lo que sucede durante el verano, porque jugadores como Ilaix Moriba, pretendido por algunos equipos, o hasta Matías Vecino podrían dejar el equipo vigués durante el verano en función de la llegada de ofertas.