El Celta de Vigo, tras el aplazamiento ante Osasuna, mira a un histórico Fortuna

El cuadro vigués vio como un hongo en Balaídos cambió sus planes para el estreno en LaLiga. Mientras tanto en LaLiga Hypermotion, el filial celeste firmó un valioso empate en su debut ante el Cádiz. Los de Giráldez disputarán cinco encuentros en poco más de 15 días

El Celta de Vigo se ha quedado, por el momento, sin poder estrenarse en LaLiga EA Sports 2026/27. Los de Claudio Giráldez tenían previsto este domingo debutar ante Osasuna en la primera jornada del campeonato pero un inoportuno hongo en el césped de Balaídos ha pospuesto su primer envite liguero al próximo 22 de agosto ante el Valencia en Mestalla.

Con el aplazamiento al próximo 27 de agosto a partir de las 20:30 horas del duelo entre Celta de Vigo y Osasuna, Claudio Giráldez ha querido darle descanso a su plantilla este domingo después de una intensa semana de entrenamientos. Sin fútbol del primer equipo del Celta de Vigo por delante, a la afición celeste le ha tocado 'conformarse' con el Celta Fortuna.

El Celta de Vigo mira a Segunda división con un histórico Celta Fortuna

El filial del Celta de Vigo, que se estrena esta temporada en LaLiga Hypermotion, vivió este pasado sábado su debut en la categoría de plata del fútbol español. El Celta Fortuna se midió a un Cádiz que ha vivido unos últimos días un tanto movidos después de la salida de Idiakez, la llegada de Albert Celades y el video de arrepentimiento de Javi Ontiveros.

El Cádiz fue incapaz de superar al filial del Celta de Vigo en el que es el primer punto del Fortuna en LaLiga Hypermotion. El Celta Fortuna no es el único filial existente en la temporada de Segunda división ya que además de los gallegos, la Real Sociedad también cuenta con su equipo B, el Sanse. Los donostiarras lograron la permanencia el pasado año en Segunda división de la mano de Ansotegi y buscarán seguir nutriendo de jugadores al primer equipo de Matarazzo con un nuevo 'máster' en el fútbol de plata.

Esta es la idea del Celta de Vigo con su filial ya que LaLiga Hypermotion es una categoría que en los últimos años ha ido creciendo en nivel y el escalón entre Primera y Segunda ha ido reduciéndose notablemente. El Celta de Vigo seguirá muy de cerca las evoluciones de los pupilos Fredi Álvarez en LaLiga Hypermotion y de momento el primer duelo ha terminado con un punto que sabe muy bien al tratarse de uno de los pesos pesados de la categoría.

Carrusel de partidos para el Celta de Vigo

El aplazamiento del duelo del Celta de Vigo ante Osasuna de este 16 de agosto al próximo 27 ha provocado que los de Claudio Giráldez vayan a tener un final de agosto y principios de septiembre muy cargado de partidos. El primero será el 22 ante el Valencia, le seguirá el duelo ante Osasuna en Balaídos, luego, el 30, se medirá nuevamente en casa al Athletic Club de Edin Terziz.

Los vigueses visitarán Anoeta para medirse a la Real Sociedad el 3 de septiembre y cerrarán un carrusel de cinco encuentros en apenas 17 días, ante el Getafe en el Coliseum el 7 de septiembre. Los tres primeros partidos del Celta de Vigo en Liga coincidirán además con el mercado de fichajes abierto por lo que Claudio Giráldez estará alerta ante posibles llegadas o salidas de última hora.