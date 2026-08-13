El Celta-Osasuna queda aplazado por el hongo que afecta a Balaídos

El partido finalmente no se disputará este domingo después de las últimas inspecciones al césped del estadio vigués y ha sido fijado el 27 de agosto como nueva fecha del duelo

El partido entre el Celta de Vigo y Osasuna que debía jugarse este domingo en Balaídos, correspondiente a la primera jornada del campeonato liguero, ha quedado aplazado. El motivo ha sido la enfermedad en el césped del estadio provocada por un hongo que imposibilita que se puede disputar el encuentro.

Durante los últimos días apareció la duda de si se podría disputar ese encuentro. Finalmente ha sido este jueves cuando las partes han anunciado el aplazamiento del choque contra Osasuna. De la misma forma ha anunciado que la nueva fecha del partido será el jueves 27 de agosto a partir de las 20.30 horas.

Las inspecciones de LALIGA y las condiciones meteorológicas de los últimos días

El comunicado conjunto señala que LALIGA, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar el encuentro que se debía celebrar el domingo 16 de agosto en Balaídos. También se explica el motivo del hongo que afecta al césped y que provoca "unas condiciones no aptas para la disputa de partidos de fútbol".

El Celta también ha explicado que "la semana pasada, LaLiga realizó una inspección técnica que validó los trabajos efectuados para erradicar la enfermedad que afectaba al césped y certificó que el terreno de juego cumplía con los estándares de calidad y seguridad exigidos para la actividad deportiva". Además, ha añadido que "las condiciones meteorológicas de los últimos días han afectado negativamente a la recuperación del terreno de juego, lo que ha motivado la decisión de aplazar el encuentro".

Las entradas mantienen su validez para el nuevo horario

La decisión de aplazamiento no sólo afecta a lo deportivo, sino también a los aficionados que tenía previsto desplazarse hasta Balaídos ya con su entrada. El club vigués ha señalado al respecto que las entradas "mantienen su plena validez para la nueva fecha y horario, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión adicional". Del mismo ha lamentado "los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar a los aficionados que ya habían organizado su jornada para animar al equipo en el inicio de la temporada, y agradece su comprensión ante esta circunstancia excepcional".

Ahora el partido se disputará el próximo jueves 27 de agosto a partir de las 20.30 horas en Balaídos. Un encuentro más que se aplaza en esta primera jornada de competición, aunque en este caso no se debe a la presencia de mundialista en las rondas finales, un derecho del que el Celta de Vigo de Borja Iglesias decidió no hacer uso. En este caso es el estado del césped con una enfermedad provocado por un hongo.

Calendario más apretado

Es cierto que ahora tanto el Celta de Vigo como Osasuna tienen más tiempo para preparar el arranque de la temporada, aunque se les cargará el calendario luego. En el caso del cuadro vigués disputará tres partidos en ocho días. Primero el sábado 22 en Mestalla ante el Valencia (19.30 horas), luego el aplazado ante Osasuna del jueves 27, para tres días después cerrar la semana el domingo 30 recibiendo en Balaídos también al Athletic de Bilbao (21.30 horas).

Osasuna, por su parte, jugará tres partidos en una semana. Primero contra el lunes 24 de agosto contra el Levante El Sadar (19.30 horas). Le seguirá el aplazado del jueves 27 contra el Celta para nuevamente jugar el lunes 31 frente al Getafe en Pamplona (19.30 horas).