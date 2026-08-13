La vía Exequiel Zeballos para el Celta: de la exploración médica previa al contexto del Nápoles

El club vigués se quiso asegurar que el futbolista no tuviera secuelas de algunas de las lesiones que ha padecido temporadas atrás para acometer su incorporación ante los problemas que tiene su competidor italiano con las inscripciones

Exequiel Zeballos es uno de los principales candidatos, que no el único, para reforzar la deseada posición del extremo en el Celta de Vigo. Un jugador que pertenece a Boca Juniors, con el que acaba contrato al finalizar el año natural, al que también pretende desde hace tiempo el Nápoles y con algún historia de lesiones que hizo ser previsor al club vigués.

Por eso el Celta de Vigo, tal y como señala Metropolitano Galicia, envió un miembro de su cuerpo médico hasta Argentina con permiso de Boca Juniors para realizarle una exploración médica a Zeballos. La entidad celeste quería tener resuelto y aclarado el tema de las lesiones del extremo que ha padecido una fractura de tobillo y otra de menisco y ligamentos cruzados en su rodilla temporadas atrás. Un señal también del firme deseo del club celeste de contar con el jugador.

El Nápoles partía con ventaja por Exequiel Zeballos para debe sacar a jugadores de su plantilla

El Celta de Vigo considera que Zeballos es una oportunidad de mercado por su potencial, claro que no es el único que se ha fijado en él. El Nápoles ya movió ficha por el argentino hace meses y al futbolista le seducía jugar en el equipo en el que triunfó Diego Armando Maradona. Sin embargo la entidad napolitana tiene problemas para inscribir futbolistas y debe antes aligerar su plantilla con varias salidas. Una tesitura que quiere aprovechar el Celta para acabar haciéndose con el jugador.

Evidentemente en igualdad, el Nápoles tiene ventaja por el potencial económico y por el hecho de que es un equipo de Champions League. Sin embargo, el paso de las semanas y la circunstancia de que se acerque el final de mercado, ya son menos de tres semanas, abre más opciones para que finalmente Zeballos pudiera recalar en el Celta de Vigo.

La tasación de Boca Juniors por Zeballos y los tiempos con su final de contrato con el año natural

Otro asunto es Boca Juniors. Los xeneizes tasan al jugador en una cantidad de entre 5 y 6 millones de euros. Una cifra que piden por un futbolista que el próximo 1 de enero quedará libre, ya que Zeballos no ha aceptado la oferta de renovación que le pusieron sobre la mesa. De esta forma todas las partes tienen muy en cuenta el tiempo, incluido Boca que, pese a sus pretensiones, sabe que si no saca ahora al jugador luego se marchará gratis. También Zeballos es consciente que el momento de dar el salto a Europa es ahora y no tener que esperar con la temporada ya avanzada.

En el Celta tienen claro que, tras reforzar otras posiciones prioritarias, en la recta final la gran apuesta va a ser por el extremo. Exequiel Zeballos es el preferido pero no el único que maneja el club vigués. No quiere que, si no saliera la operación, quedara huérfano de refuerzo ese puesto que considera clave en la planificación de la nueva temporada. Así la dirección deportiva trabaja de manera frenética en estas semanas finales.