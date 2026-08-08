Exequiel Zeballos: la otra rivalidad entre el Celta y el Nápoles

Los dos equipos se enfrentan este sábado en un amistoso, al tiempo que los dos pretenden hacerse con los servicios del extremo argentino de Boca Juniors

La posición de extremo es prioritaria para el Celta de Vigo en este mercado de verano, en el que pretende sumar efectivos en ese puesto. El futbolista deseado es Exequiel Zeballos, argentino de Boca Juniors, al que también pretende el Nápoles.

Curiosamente el Nápoles es el rival del Celta de Vigo este sábado en el amistoso que le mide al club italiano en el Stadio Teofilo Patini de Castel di Sangro a partir de las 21.00 horas. Un duelo de máximo glamour para los de Claudio Giráldez frente a un equipo que también se ha convertido en competidor de los vigueses.

Exequiel Zeballos termina contrato con Boca Junior al final de año natural

El peso del Nápoles en la puja por Exequiel Zeballos lo coloca como un duro competidor. Inicialmente al jugador le había seducido el equipo italiano, aunque el Celta de Vigo ha movido ficha para intentar cambiar ese panorama y que finalmente acabe recalando en Balaídos en el nuevo proyecto europeo del club celeste.

Exequiel Zeballos es un extremo de 24 años que termina contrato con Boca Juniors al final del año natural. Una circunstancia que provoca que los argentinos no vean con malos ojos la opción de vender al extremo, ya que de lo contrario se podrían quedar sin recibir un euro si se marcha libre en el mercado de invierno europeo.

Boca Junior tasa a Exequiel Zeballos en 6 millones de euros

Con todo, Boca Juniors tasa la salida de Exequiel Zeballos en estos momentos en 6 millones de euros. Una cantidad que puede parecer excesiva para un futbolista que queda libre en apenas unos meses. Claro que la intromisión del Nápoles hace que el panorama cambie y la puja eleve el precio por el futbolista.

El extremo, de 24 años y 1,72 metros, es un futbolista que había llamado la atención años atrás en el fútbol argentino por su capacidad de desborde y talento. Sin embargo, las lesiones frenaron esa progresión. Una fractura de tibia y una rotura del ligamento cruzado dejaron en el dique seco a un jugador que ya está recuperado y que ahora podría dar el salto hacia Europa.

La hoja de ruta del Celta tiene aún pendiente el extremo

El Celta de Vigo va completando su puzle de necesidades planteadas en el mercado de verano para construir la nueva plantilla que pone a disposición de Claudio Giráldez. Dos eran las posiciones de las que se hablaba semanas atrás como prioritarias. Una de ellas era la portería, ya cubierta con la incorporación del turco Altay Bayindir, que llegaba desde el Manchester United. La otra tiene que ver con el extremo.

El club vigués quiere potenciar su capacidad de desequilibrio por las bandas, con la llegada de un futbolista que le dé uno contra uno y velocidad. Ahí encaja el perfil de Exequiel Zeballos, en estos momentos principal candidato. Otro asunto tiene que ver con el mediocampo y si acaban dándose salidas, como las de Ilaix Moriba o Matías Vecino, necesitaría refuerzos.