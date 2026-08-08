El delantero, que está firmando una excelente pretemporada con seis goles, convence a Claudio Giráldez que tenía que tomar una decisión ya que por edad el jugador no podía simultanear su presencia con el filial

Hugo González ha terminado convenciendo a Claudio Giráldez. El delantero formará parte de la primera plantilla del Celta de Vigo para la próxima temporada. La edad del futbolista, 23 años, no permitía que en el curso venidero simultaneara el primer y segundo equipo celeste, por lo que la situación exigía una decisión.

Finalmente, según apunta EFE, Hugo González será futbolista de la primera plantilla del Celta de Vigo y, por lo tanto, tendrá ficha y dorsal del equipo entrenado por Claudio Giráldez. La extraordinaria pretemporada que viene firmando el valenciano ha podido ser determinante para la decisión de que se quede en el primer equipo.

Los llamativos números goleadores de Hugo González en pretemporada y con el filial

Ya con el Celta Fortuna, la campaña anterior, Hugo González demostró su olfato goleador. Fueron 18 las dianas que logró con el segundo equipo del Celta de Vigo, para ser el máximo artillero del equipo y ser pieza fundamental y conseguir un histórico ascenso a Segunda División para el equipo de Fredi Álvarez.

Ese ritmo goleador ha tenido continuidad esta pretemporada con el Celta de Vigo. Con 6 tantos en cuatro partidos, Hugo González es el máximo goleador de los de Claudio Giráldez en el período veraniego. Ha marcado en todos los partidos. Incluso en el último, frente al Sassuolo, hizo tres. Ya con anterioridad había anotado frente al Sporting de Braga, Sporting de Gijón y Académico de Viseu.

Hugo González no podrá simultanear su presencia con el Celta Fortuna

El rendimiento de Hugo González le ha valido para que definitivamente se instale en el primer equipo del Celta de Vigo. No podrá jugar, eso sí, con el filial en la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo Giráldez, al que ha convencido, contará con una nueva pieza de ataque, capaz de ocupar distintos puestos en punta y con acreditada capacidad goleadora.

Con dos años más de contrato con el Celta de Vigo, el valenciano da así un salto al fútbol profesional a sus 23 años. Una nueva apuesta de la entidad viguesa por sus jugadores de cantera como viene sucediendo en las últimas campañas. Después de marcar en todos los amistosos de verano, Hugo González buscará hacer lo propio este sábado en el duelo contra el Nápoles.

Otras cuestiones pendientes en el Celta de Vigo

Resuelta la presencia de Hugo González con el primer equipo del Celta de Vigo, la dirección deportiva de la entidad celeste tiene otros asuntos sobre la mesa. Algunos de ellos tienen que ver con el capítulo de salida con nombres propios como los de Carles Pérez, Manu Fernández y Carlos Domínguez. Hace unos días se resolvía el de Unai Núñez que se marchaba al Espanyol.

En cuanto a las incorporaciones, tras la llegada del portero turco Altay Bayindir, uno de las cuestiones prioritarias es el fichaje de un extremo. Ahí el club trabaja en estos momentos con la opción de Exequiel Zeballos, jugador de Boca Juniors, si bien es cierto que la intromisión del Nápoles complica la operación.