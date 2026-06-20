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Celta Fortuna 4 - 1 Ponferradina: el filial del Celta de Vigo jugará en Segunda División por primera vez en su historia

El filial del Celta de Vigo logra el ascenso a la Segunda División tras golear a la Ponferradina y la próxima temporada competirán en la categoría de plata del fútbol español

Celta Fortuna 4 - 1 Ponferradina: el filial del Celta de Vigo jugará en Segunda División por primera vez en su historia

El Celta Fortuna asciende a Segunda División por primera vez en su historiaImago

Marta SánchezMarta Sánchez 3 min lecturaSin comentarios

El Celta Fortuna ya es equipo de Segunda División. El filial del Celta de Vigo logra un ascenso histórico y la próxima temporada competirá en la categoría de plata del fútbol español, sólo una división por debajo del primer equipo. El equipo gallego ha conseguido esta gesta tras derrotar por goleada a la Ponferradina, que al igual que le pasó al Zamora en la jornada de ayer, se han quedado a las puertas del ascenso.

El filial celeste se ha impuesto en casa por 4 goles a 1, superando a la Ponferradina y decidiendo así la final de ascenso, después de un empate a cero en el partido de ida. Hugo González ha sido el gran protagonista del Celta Fortuna, con un gol inicial y un posterior doblete, que junto a los goles de Somuah y Capdevila han certificado el triunfo local.

El Celta de Vigo golea a la Ponferradina para certificar su ascenso a la Segunda División

Los dos equipos se jugaban el ascenso en este partido de vuelta tras un empate a cero en la ida. Por ello, la Ponferradina buscaba dar la sorpresa en Balaídos, pero en 22 minutos Hugo González tomó la delantera gracias a un espectacular disparo tras regatear al portero, Andrés Prieto. Poco duró la alegría celeste tras el empate de la Ponferradina en el minuto 43, justo a las puertas del descanso.

La segunda parte fue aún más interesante, con ambos equipos peleando por adelantarse en el marcador en los últimos 45 minutos. Y volvió a ser Hugo González el que adelantó al Celta Fortuna en el 63 aprovechando un penalti, y ya sí de forma definitiva. Mientras la Ponferradina trataba de buscar el empate, su arriesgado juego propició que Somuah pusiera el 3-1 en el minuto 85, decantando la eliminatoria, aunque aún faltaba el tanto de Capdevila para poner la guinda del pastel.

Ficha técnica

4 Celta Fortuna: Coke; Pablo Gavián (Milla, min.75), Ribes, Meixús (Capdevila, min.90), Anxo, Joel López; Hugo Burcio, Andrés Antañón; Hugo González, Óscar Marcos (Ángel Arcos, min.68) y Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.75).

1 SD Ponferradina: Andrés Prieto; Koke Iglesias (Xemi, min.83), Undabarrena, Ger Nóvoa, Andoni López; Calderón (Xemi, min.83), Erik Morán (Mfulu, min.75), San Emeterio (José Luis Cortés, min.68), Borja Vázquez; Borja Valle y Keita (Slavy, min.75).

Goles: 1-0 Hugo González, min.22; 1-1 Borja Valle, min.43; 2-1 Hugo González (p), min.63; 3-1 Somuah, min.85; 4-1 Capdevila, min.96

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