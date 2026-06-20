El presidente del Zamora estalla contra la Federación tras quedarse sin ascenso a Segunda: "Enhorabuena por hacer subir al equipo catalán"

El presidente del Zamora, --, ha sido muy crítico con la Federación tras su contundente derrota contra el Sabadell que les ha dejado sin ascenso a la Segunda División

El Zamora CF ha muerto en la orilla en la pelea por el ascenso a la Segunda División. El club castellano-leonés cayó derrotado este viernes de forma contundente ante el CD Sabadell, que logró subir a la Categoría de Plata del fútbol español por 4-0. Sin embargo, el presidente del Zamora, Javier Páez Ramírez, ha estallado por el arbitraje sufrido y ha culpado a la Federación por "hacer subir al equipo catalán".

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en la Primera Federación, con el sobrino del mítico Manuel Ruiz de Lopera, ex presidente del Real Betis, atacando de forma directa a la Federación y sus arbitrajes de dejarles sin poder competir en la Segunda División.

Javier Páez Ramírez ataca a la Federación tras la derrota del Zamora contra el Sabadell

El Zamora FC se vio totalmente superado en su partido en la Nova Creu Alta, en el que cayó por un contundente 4-0 que les dejó sin opciones. Sin embargo, el presidente del club, Javier Páez Ramírez, vivió este enfrentamiento de forma muy diferente, denunciando un arbitraje en contra y siendo muy crítico con la Federación.

"Enhorabuena a la Real Federación por hacer subir a nuestro equipo catalán" expresó el máximo dirigente del conjunto rojiblanco tras quedarse a un paso del ascenso, después de que el Sabadell les remontase el 1-0 que llevaban de ventaja en la eliminatoria tras el partido de ida en el Estadio Ruta de la Plata.

El presidente del Zamora culpa al arbitraje de dejarlos sin el ascenso a Segunda División

Javier Páez Ramírez fue muy claro tras la derrota del Zamora. "Yo solo diría una cosa hoy: con estos arbitrajes no se puede jugar. Y, como no se puede jugar así, pues pasa lo que pasa, que perdemos y nos quita el poder estar en Segunda División" señaló sin ningún pudor, añadiendo además que el árbitro "es un señor que está dirigido, está comprado" con un enfado bastante notable.

El choque entre el Celta Fortuna - Ponferradina decide el otro ascenso a Segunda División

A pesar de las declaraciones del presidente del Zamora, su equipo se ha quedado a las puertas del ascenso y tendrá que competir otro año más en la Primera Federación. Lo mismo le va a pasar al equipo perdedor del choque de vuelta entre el Celta Fortuna y la Ponferradina, que se juegan este sábado 20 de junio otro puesto para el ascenso a la categoría de plata.