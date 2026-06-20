Almería - Málaga: en directo el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División en vivo online

Aún queda por conocer cuál será el último equipo que participará en La Liga para la próxima temporada y se decidirá esta noche en el choque de vuelta de la final del playoff de ascenso entre Almería y Málaga, con todo por decidir tras el 0-0 de la ida

¡Buenas tardes! Este sábado 20 de junio se decidirá la última plaza para competir en La Liga EA Sports la próxima temporada. Será el vencedor de este partido entre el Almería y el Málaga el que dé el salto a la Primera División, después de un partido de ida en el que quedó todo por decidir con un empate a cero.

La ida de esta final del playoff de ascenso a Primera se disputó en La Rosaleda. Ahora es el feudo del Almería el que acoge la vuelta, que dará inicio a las 21:00 horas

El vencedor de este partido, y por tanto de la final de playoff de ascenso a Primera División, se unirá al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña como nuevos invitados a La Liga. Por otra parte, el Real Oviedo, Girona y Mallorca serán los que ocupen sus puestos en Segunda.

Por ello, lograron meterse en los playoff, eliminando al Castellón y a Las Palmas respectivamente en semifinales para alcanzar esta final.

El camino de los dos equipos andaluces no ha sido nada sencillo para llegar a este último enfrentamiento decisivo para el ascenso a Primera División. El Almería y el Málaga han sido los terceros y cuartos clasificados de La Liga Hypermotion.

Los equipos de Rubi y Funes han dejado todo por decidir para este último partido de la final del playoff de ascenso. El empate a cero en la ida de la final ha hecho que la igualdad y la emoción sea máxima para esta última cita.

El Almería jugará con un punto de ventaja sobre el Málaga ya que este partido se disputa en el UD Almería Stadium, pero también tiene una pieza destacada. Se trata de Sergio Arribas, que ha sido el 'pichichi' de esta competición, con 25 goles y 7 asistencias en 42 partidos

A pesar de que el Almería clasificó un puesto por encima del Málaga en La Liga Hypermotion, en el partido de ida fue el equipo que dirige Juan Funes el que más ocasiones tuvo , aunque sin poder materializarlas. Ahora, todo vuelve a empezar de cero, y esta vez con el público a favor del Almería

Este sábado 20 de junio se decide cuál será el último equipo que competirá en La Liga EA Sports la próxima temporada. Tras conocer los equipos que se despiden de la Primera División por sus descensos y tener ya decididor cuáles dos clubes que han competido este año en Segunda División van a dar un salto hacia el máximo profesionalismo, aún queda una última plaza por decidir, y será el ganador de este partido entre el Almería y el Málaga.

Los dos equipos andaluces lograron clasificar en las primeras posiciones de la tabla de La Liga Hypermotion y derrotar a sus primeros rivales para meterse en la final del playoff de ascenso a Primera División, que se resuelve esta misma noche. Lo hará con todo por decidir en el UD Almería Stadium después de un empate a cero en la Rosaleda en la ida, que se celebró el fin de semana pasado.

Almería y Málaga pelean esta noche por el último billete de ascenso a Primera División

El encuentro de la vuelta de la final del playoff entre el Almería y Málaga tendrá lugar hoy sábado 20 de junio a las 21:00 hora peninsular. El choque que enfrenta al conjunto de Rubi y al de Funes se disputará en el UD Almería Stadium, que ofrecerá un lleno para el partido que decidirá el equipo que finalmente asciende a Primera División.

Una vez haya un ganador, que será el de este partido, ya que en la ida hubo un empate a cero, este equipo se unirá al Racing de Santander, campeón de la Segunda División, y al Deportivo de la Coruña, segundo clasificado, que ya garantizaron su ascenso hace semanas.

Por otra parte, estos tres equipos que ponen rumbo a la máxima categoría del fútbol español, dejarán sus puestos libres en Segunda al Real Oviedo, Girona y Mallorca, que descendieron de La Liga una vez finalizó la temporada.

¿Dónde ver en directo hoy el Almería - Málaga de la final de ascenso a La Liga?

El Almería - Málaga, de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División, se podrá ver en directo a través de LaLiga TV Hypermotion de Movistar y Orange Fútbol. Pero en ESTADIO Deportivo ofrecemos una cobertura completa en directo, desde una previa dos horas antes repasando como llegan ambos equipos a esta decisiva cita, un minuto a minuto con todos los detalles del partido y una crónica y postpartido con las declaraciones de ambos entrenadores y protagonistas.

Alineaciones probables de Almería y Málaga para la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera

Almería: Andrés Fernández, Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz, Dzodic, Lopy, Leo Baptistao, Sergio Arribas, Embarba, Miguel de la Fuente.

Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Murillo, Montero, Rafita, Dotor, Izan Merico, Joaquín Muñoz, Larrubia, Dani Lorenzo y Chupe.