Almería - Málaga: alineaciones probables, horario y dónde ver la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División

El conjunto de Rubi recibe hoy al de Funes en el decisivo encuentro que decidirá qué equipo asciende a Primera División junto con Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, por lo que se esperán onces 'de gala'

Almería y Málaga se ven las caras hoy en el UD Almería Stadium. Un nuevo derbi andaluz pone punto y final a la temporada en LaLiga Hypermotion con los de Rubi y los de Funes buscando la ansiada plaza para subir a Primera División. Uno de los dos acompañará a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, que ya ascendieron matemáticamente tras la finalización de la temporada regular.

Almería y Málaga, a por la última bala tras el empate en La Rosaleda

Ambos conjuntos se enfrentan tras el empate del pasado domingo en La Rosaleda. El Málaga lo intentó de todas las maneras para intentar llevarse ventaja al partido de vuelta, firmando once remates, de los cuáles tres fueron entre los tres palos. Sin embargo, los de Funes se toparon con la gran solidez defensiva del Almería, destacando a un Rodrigo Ely que fue de los mejores del conjunto de Rubi, además de Andrés Fernández.

Sin embargo, el Almería también tuvo sus oportunidades, registrando nueve remates a lo largo del partido. Los de Rubi tuvieron ocasiones como la de Embarba en la primera parte o Nico Melamed en la segunda. En cualquier caso, el equipo rojiblanco no pudo derribar la portería de Alfonso Herrero, por lo que el partido de hoy en el UD Almería Stadium dictará sentencia definitivamente, con una afición que empujará a los suyos a por el ascenso.

Las dudas de Rubi y Funes en el once titular

De esta manera, Rubi y Funes pondrán sus mejores 'armas' sobre el terreno de juego para ir a por el ascenso a Primera División. Por un lado, el técnico del Almería podría apostar por la figura de Leo Baptistao, en lugar de un Puigmal, que fue titular en La Rosaleda. Nico Melamed podría ser una opción pero podría salir del banquillo como viene acostumbrando en los últimos partidos, siendo un cambio frecuente en el conjunto andaluz.

Por otro lado, Funes dio descanso en el partido de ida a tres jugadores titulares, como Joaquín Muñoz, Izan Merino y Chupe, por lo que los tres futbolistas comenzarán de inicio en el encuentro de vuelta en La Rosaleda, en sustitución de Aaron Ochoa, Rafa Rodríguez y Adrián Niño. Por lo demás, Larrubia será uno de los fijos junto con Dotor, Puga, Rafita, Montero y Murillo, entre otros, para intentar por su parte subir al Málaga a Primera.

Almería - Málaga: ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El encuentro entre el Almería y Málaga tendrá lugar hoy sábado de junio a las 21:00 (hora española). El choque que enfrentará al conjunto de Rubi y al de Funes se disputará en el UD Almería Stadium, que ofrecerá un lleno para el partido que decidirá el equipo que finalmente asciende a Primera División junto a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña.

Almería - Málaga: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El Almería - Málaga, de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División, se podrá ver en directo a través de LaLiga TV Hypermotion de Movistar y Orange Fútbol.

Almería - Málaga: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el Almería - Málaga podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el UD Almería Stadium desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Rubi y el de Funes, que vienen de empatar en el encuentro de ida en La Rosaleda.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Almería - Málaga con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en UD Almería Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Rubi y Funes, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el partido correspondiente a la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División.

Alineaciones probables de Almería y Málaga

Almería: Andrés Fernández, Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz, Dzodic, Lopy, Leo Baptistao, Sergio Arribas, Embarba, Miguel de la Fuente.

Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Murillo, Montero, Rafita, Dotor, Izan Merico, Joaquín Muñoz, Larrubia, Dani Lorenzo y Chupe.