Málaga 0-0 Almería: La vuelta decidirá el play off de ascenso a Primera

Los pupilos de Funes y de Rubi firmaron las tablas en el encuentro de ida en La Rosaleda. Los locales dispusieron de las mejores ocasiones y Andrés Fernández evitó el tanto malacitano en el segundo tiempo

Málaga y Almería son los dos últimos equipos que pelearán por la última plaza del play off de ascenso a Primera en LaLiga Hypermotion. Tras dejar en semifinales a Las Palmas y Castellón, los de Funes y los de Rubi se veían este domingo en la ida de la final del play off de ascenso a Primera. La Rosaleda como escenario y un objetivo: volver a Primera.

La fiesta del fútbol andaluz pretendían Málaga y Almería que fuese el duelo de este domingo y el del próximo día 20 en territorio indálico. La Rosaleda mostró su mejor entrada y se llegó a hablar de que con las peticiones que había se podrían haber llegado dos veces el feudo malacitano. Un mosaico y un gran ambiente recibió a Málaga y Almería.

Mucho respeto entre Málaga y Almería

El primer tiempo estuvo marcado en su arranque por el respeto que se mostraron Málaga y Almería. Se notaba que en juego estaba golpear primero en la pelea por el ascenso a Primera. Conforme pasaron los minutos, llegó la ocasión más clara del primer tiempo en las botas de Lopy que tras conectar con Sergio Arribas, la mandó al poste de la portería de Alfonso Herrero. En el Málaga, Adrián Niño fue el que generó más peligro sobre la portería de Andrés Fernández. Lo que había en juego terminó provocando que el primer tiempo terminase sin goles en La Rosaleda.

El segundo tiempo, calcado entre Málaga y Almería

El segundo tiempo no se diferenció demasiado de lo visto en los primeros 45 minutos. El respeto se implantó en el césped de La Rosaleda entre Málaga y Almería. Los de Funes, empujados por su afición, buscaron la portería de Andrés Fernández aunque sin tomar excesivos riesgos. El Almería por su parte, con un Sergio Arribas que demostró una vez más el gran nivel que le ha llevado a ser el máximo goleador de Segunda división.

Andrés Fernández mantiene al Almería en el partido

El Málaga quería más porque sabía que irse al encuentro de vuelta en territorio indálico con un empate a cero era un riesgo importante teniendo en cuenta el potencial de los de Rubi en casa. Víctor Muñoz estuvo a punto de romper la igualada en el 68 después de ir desde fuera hacia dentro y hacer que Andrés Fernández se emplease al máximo.

El Malaga siguió apretando hasta el final del encuentro en busca de un gol que les diese un mínimo de ventaja ante el Almería. Los de Funes dominaban la posesión pero las ocasiones no terminaron de llegar con claridad. Mientras tanto el cuadro indálico, que parecía que se conformaba con el empate, sorprendió a estirarse en el tramo final del encuentro. Melamed y Embarba pusieron a prueba a Alfonso Herrero con dos disparos desde la frontal del área en torno al minuto 85.

De ahí al final no pasó mucho más ya que Málaga y Almería echaron el candado a sus portería y cerraron el grifo del ataque. Este empate, en caso de repetirse en territorio indálico, favorecería al Almería para subir a Primera por tener mejor clasificación en la Liga regular de Segunda división.

Ficha técnica:0 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia (Lobete, m.90), Rafa Rodríguez (Izan Merino, m.63), Dotor, Aaron Ochoa (Joaquín, m.46); Dani Lorenzo (Ramón Enríquez, m.78) y Niño (Chupete, m.63).0 – Almería: Andrés Fernández; Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Álex Muñoz; Arnau (Nico Melamed, m.56), Lopy, Stefan Dzodic, Embarba; Arribas (Morci, m.83); y Miguel (Baptistao, m.68).Árbitro: Salvador Lax, (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Rafita (m.12) e Izzan Merino (m.90) (m.72), y a los visitantes Jesé (m.58), Aaron Ochoa (m.55) y Rafita (m.78).Incidencias: Partido de ida de la final de la final de ascenso a LaLiga Ea Sports disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.