La UD Almería convierte a Dion Lopy en un negocio de 19 millones

El mediocentro senegalés dejará el conjunto rojiblanco rumbo al Al-Ittihad, que también reservará para la entidad indálica un diez por ciento de su próxima venta

La UD Almería ha alcanzado un acuerdo para traspasar a Dion Lopy al Al-Ittihad por 19 millones de euros más el 10 % de una futura venta. El mediocentro senegalés, de 24 años, abandonará este verano el conjunto rojiblanco después de tres temporadas y 105 partidos oficiales.

La operación llega apenas tres semanas después de ampliar su contrato hasta 2030 y permitirá financiar la reconstrucción de la plantilla tras perder contra el Málaga la final del play-off de ascenso a LaLiga. El equipo saudí incorpora, por su parte, fuerza y recuperación a un centro del campo en plena renovación.

UD Almería y Al-Ittihad pactan 19 millones por Dion Lopy

Fabrizio Romano ha avanzado el acuerdo entre ambos clubes, que todavía debe completar sus últimos trámites antes de hacerse oficial. El Al-Ittihad abonará 19 millones de euros y concederá a la entidad almeriense un 10 % de cualquier traspaso posterior del futbolista.

El porcentaje puede prolongar el rendimiento económico de la operación. Lopy llega a Arabia Saudí con 24 años, contrato por delante y unas condiciones físicas que ya despertaron el interés de equipos de la Premier League, la Ligue 1 y LaLiga durante los últimos mercados.

La cantidad no supera las ventas de El Bilal Touré o Darwin Núñez, pero sitúa al senegalés entre las salidas más importantes de la historia rojiblanca. La diferencia es que el Almería vuelve a conseguir una cifra elevada desde Segunda división y después de quedarse por segunda temporada consecutiva sin ascenso.

Stade de Reims conserva su parte, pero el Almería asegura la plusvalía

Los 19 millones representan el importe bruto de la operación y no llegarán íntegramente a las cuentas del club. Cuando el Almería fichó a Lopy en agosto de 2023, el Stade de Reims conservó un 20 % de una futura venta.

La entidad indálica pagó inicialmente alrededor de 6,5 millones de euros, una cantidad que podía acercarse a los diez mediante diferentes variables. Incluso descontando el porcentaje correspondiente al conjunto francés, el movimiento dejará una plusvalía destacada.

Dion Lopy se marcha tres semanas después de firmar hasta 2030

La cercanía entre la renovación y el traspaso puede parecer contradictoria, pero el nuevo contrato fortaleció la posición negociadora del Almería. El centrocampista estaba vinculado inicialmente hasta 2029 y el pasado 11 de julio amplió su compromiso una temporada más.

Con cuatro años de contrato por delante, la entidad no tenía necesidad de aceptar una propuesta reducida. El Al-Ittihad ha terminado acercándose a una valoración que el club consideraba adecuada para permitir su salida.

Lopy cierra su etapa en el fútbol español con 105 encuentros oficiales. Disputó 30 partidos de Primera durante su primera campaña y se mantuvo como uno de los pilares del equipo en los dos intentos posteriores de regresar a la máxima categoría.

Málaga apagó el ascenso del Almería pese al último gol de Lopy

La última temporada confirmó la evolución ofensiva de un jugador que había destacado principalmente por su potencia, sus coberturas y su capacidad para recuperar metros. Lopy terminó la fase regular de LaLiga Hypermotion con tres goles y dos asistencias en 1.964 minutos.

También completó 67 entradas y 130 recuperaciones, registros que explican su importancia para el equilibrio del equipo. El contrapunto volvió a ser la disciplina: recibió diez tarjetas amarillas y sufrió dos expulsiones, después de haber sido el jugador más amonestado de Segunda durante el curso anterior.

Su última gran aparición llegó en la vuelta de la final del play-off. Lopy adelantó al Almería nada más comenzar la segunda parte, pero el Málaga respondió con dos goles y conquistó el ascenso en el UD Almería Stadium. Aquella derrota terminó provocando el final de la segunda etapa de Rubi y la llegada de García Pimienta al banquillo.

Al-Ittihad rejuvenece el vacío de Kanté y Fabinho con Dion Lopy

El destino ofrece a Lopy un espacio inmediato. N’Golo Kanté abandonó Yeda en febrero para incorporarse al Fenerbahçe y Fabinho terminó su contrato el 30 de junio después de tres temporadas en Arabia Saudí. En unos meses, el Al-Ittihad ha perdido a los dos futbolistas que sostenían su centro del campo.

El conjunto dirigido por Sérgio Conceição necesita reconstruirse después de finalizar sexto en la Saudi Pro League, lejos de la pelea por el título que había conquistado un año antes. La apuesta por Lopy responde también a un cambio de perfil: menos experiencia y nombre internacional, pero más juventud y recorrido físico.

Para el Almería, la marcha confirma que su modelo de revalorización ya no se limita a delanteros como Darwin Núñez, Umar Sadiq o Luis Suárez. Lopy llegó con 21 años por 6,5 millones, disputó más de un centenar de partidos y se marcha por casi el triple. El ascenso continúa pendiente, pero el negocio vuelve a funcionar.