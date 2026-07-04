Pelotazo en el Almería: Benfica y Liverpool se pelean por Arribas y el Real Madrid hace caja

El pichichi de la Segunda división ha llamado la atención de importantes clubes a nivel internacional y su salida va a dejar millones en la caja del Almería, pero el Real Madrid también tiene premio

El fichaje de Sergio Arribas es el más cotizado de la Segunda división del fútbol español. El jugador de la UD Almería ha sido el pichichi de la competición y después de quedarse a un paso del ascenso, tras perder contra el Málaga la final del playoff, está a punto de dar un gran salto a nivel internacional. Sus estadísticas goleadoras y su buen juego ha llamado la atención de media Europa, siendo el Benfica el principal interesado, pero con el Liverpool de Andoni Iraola tratando de adelantar al club portugués.

El fichaje de Arribas por cualquiera de estos equipos va a dejar una gran caja en el Almería, que ya ha puesto precio a su traspaso, pero también en el Real Madrid, dónde se profesionalizó como canterano.

El Benfica lidera la carrera por el fichaje de Sergio Arribas y ya negocia con el Almería

El Almería ya negocia la salida de Sergio Arribas, pichichi de La Liga Hypermotion con 25 goles y 7 asistencias, unas cifras muy destacadas teniendo en cuenta que juega como centrocampista ofensivo. Además, ha sido uno de los principales encargados de la creación del juego del conjunto rojiblanco. Por ello, clubes como el el Sporting de Portugal, el Borussia Dortmund, el RB Leipzig o el Aston Villa han entrado en la puja por hacerse con sus servicios.

A pesar del interés de tantos clubes de primer nivel, ya hay un equipo especialmente avanzado en las negociaciones. Se trata del Benfica, que está apretando para completar el fichaje de Arribas. El Almería, pese a que no quieren dejar ir a su mejor jugador, no va a poner ninguna traba a su salida, a pesar de que aún tiene contrato vigente. Eso sí, el precio a pagar está tasado en mínimo 25 millones de euros.

El Liverpool de Iraola se mete en la puja por Sergio Arribas

El Benfica ya ha iniciado negociaciones con el Almería por el centrocampista, sin embargo, ha entrado en escena uno de los clubes más destacados de la Premier y de Europa. Es el Liverpool el que ha preguntado por Arribas, como parte de la nueva planificación de Andoni Iraola, que está construyendo un equipo muy potente para recuperar el mejor nivel del equipo de Anfield.

Nuevo ingreso millonario para el Real Madrid con la venta de Arribas

Además del Almería, el Real Madrid también va a recibir un buen pellizco por este traspaso. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones en este mercado de fichajes, el club que dirige Florentino Pérez está haciendo un gran negocio gracias a 'La Fábrica'. Varios jugadores formados en la cantera del conjunto blanco están destacando a nivel internacional, y sus fichajes están dejando ingresos en el Madrid al poseer aún parte de los derechos de los futbolistas.

El último caso ha sido el de Mario Gila, que está a un paso de fichar por el AC Milan. También han ingresado millones por las ventas de Álvaro Rodríguez y Víctor Muñoz. Cuando se concrete el traspaso de Arribas, la entidad madrileña sumará más de 10 millones de euros como parte del porcentaje que mantienen del centrocampista, manteniendo el 50% de los derechos.