Golpe del Almería en el mercado: ficha a coste cero al capitán de España Sub-19

El club andaluz realiza otra gran gestión en el mercado de fichajes y ficha a Quim Junyent, capitán de la Selección Española Sub-19 y una de las grandes joyas del FC Barcelona

La UD Almería se ha quedado a un paso de lograr el ascenso a la Primera División, después de sufrir la derrota más dolorosa tras perder en casa contra el Málaga en la final de los playoff. Por ello, el club andaluz se está moviendo rápido y muy bien en el mercado de fichajes, confirmando una nueva incorporación de élite al equipo, fichando al actual capitán de la Selección española sub-19 y a una de las grandes joyas del FC Barcelona.

El equipo que va a dirigir García Pimienta anuncia el fichaje de Quim Junyent, el joven centrocampista ofensivo que ya se ha convertido en el líder de España en las categorías inferiores y en uno de los nombres más destacados de 'La Masía'. Además, lo hacen a coste cero, demostrando que están siendo el equipo que mejor se mueve en este mercado de fichaje, sumando también la incorporación de una de las promesas más destacadas del Mundial 2026.

El Almería hace oficial el fichaje de Quim Junyent, capitán de la Selección española sub-19 y joya del FC Barcelona

El conjunto rojiblanco aprovecha que Quim Junyent ha terminado su contrato con el Barça y han blindado a una de las joyas más atractivas a nivel internacional, especialmente tras demostrar su talento dominando el centro del campo con la Selección española Sub-19, que está disputando el Campeonato de Europa de la UEFA de la categoría inferior.

Junyent ha firmado un amplio contrato con el Almería, que le ficha por seis temporadas, hasta el año 2032, y lo hace como agente libre, a coste cero y sin pelearse con múltiples equipos. El jugador catalán ya cuenta en su palmarés con UEFA Youth League y García Pimienta cree que va a revalorizarse mucho en las próximas temporadas.

Otro fichaje de élite a coste cero para el Almería: Cipenga y Junyent

Esta nueva incorporación del Almería da un golpe sobre la mesa en La Liga Hypermotion, dejando claro que el equipo andaluz es uno de los favoritos para pelear por el título en la próxima temporada, siendo el equipo más fuerte de este curso que queda en la Segunda División, tras el ascenso de los dos primeros clasificados.

Lo importante es que el club rojiblanco está consiguiendo convencer a jugadores que son auténticas joyas a nivel internacional. Al fichaje de Quim Junyent se une el de Brian Cipenga, que ha llamado la atención a nivel internacional tras su gran Mundial con RD Congo. De hecho, el nuevo jugador del Almería ha hecho historia con su país al convertirse en el primer jugador que marca en una ronda eliminatoria de este prestigioso torneo de selecciones.