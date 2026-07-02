Luis García hace su primera petición al Mallorca: quiere recuperar al talento de Las Palmas

El entrenador asturiano ha apostado por el club balear y su proyecto para regresar a la Primera división y ya pone sobre la mesa el nombre de Estanis Pedrola, a quién ya entrenó la pasada temporada en Las Palmas

El Mallorca está sufriendo una importante crisis tras su descenso a la Segunda División. Esta temporada no han sido lo suficientemente fueres como equipo y han terminado el curso con un descenso. Por ello, tienen que hacer una revolución en la plantilla y crear una planificación muy diferente para adaptarse a La Liga Hypermotion. Su primer paso ha sido encontrar entrenador, tras la inesperada marcha de Martin Demichelis, apostando por Luis García para dirigir el banquillo de Son Moix, y ahora hace su primera petición para este mercado de fichajes.

El ex entrenador de la UD Las Palmas quiere fichar a uno de los jugadores clave de su proyecto en el equipo canario y así lo ha comunicado al club balear, que ya contempla las alternativas para hacerse con los servicios de Estanis Pedrola, después de cerrar un primer fichaje con la incorporación de Adrián Fuentes, procedente del Córdoba.

Luis García pide el fichaje de Estanis Pedrola y se lo quita a su ex equipo, Las Palmas

El entrenador asturiano ha estado al mando de la UD Las Palmas durante la pasada temporada, en la que se quedó a un paso del ascenso, después de caer contra el Málaga en la semifinal de los playoff, siendo el equipo andaluz el que logró la última plaza para La Liga. Por ello, aprovecha su paso por el club canario para incorporar al Mallorca a uno de los jugadores fijos en su etapa en el banquillo del Estadio de Gran Canaria.

Luis García ha pedido expresamente al club balear el fichaje de Estanis Pedrola, el extremo izquierdo que ha competido en La Liga Hypermotion como cedido, ya que pertenece al Sampdoria, que milita en la Serie B, lo que es igual a la Segunda división del fútbol italiano. El delantero de tan sólo 22 años ha marcado 4 goles y dado una asistencia en los 20 partidos que ha jugado esta temporada vistiendo la camiseta amarilla. Por ello, el que ha sido su entrenador quiere contar con él para su nuevo proyecto, en el que serán rivales directos de Las Palmas.

El Mallorca acelera el fichaje de Estanis Pedrola

El club que dirige Andy Kohlberg ya se ha puesto manos a la obra para cumplir el deseo de su nuevo entrenador. Una vez valoradas las opciones, lo más probable es que Pedrola, que fue canterano del FC Barcelona, aterrice en Son Moix como jugador cedido, ya que el Sampdoria no quiere venderlo, y si lo hace debe ser por un precio superior a los tres millones que pagaron por el delantero catalán.

De hecho, Las Palmas intentó su fichaje, pero sólo ofrecían 1,5 millones de euros y la oferta no convenció al club italiano. Ahora, Luis García quiere recuperar al que fue su jugador en el equipo canario, aunque por lo pronto el Mallorca tampoco se plantea comprarlo, pero sí traerlo como cedido.

El plan de Luis García para conseguir el ascenso con el Mallorca

El fichaje de Pedrola por el Mallorca sólo es la primera piedra que va a poner Luis García con el Mallorca para construir un muro que le permita regresar a Primera División este mismo curso, ese es el objetivo de los 'diablos'. Evidentemente, después de salidas tan notables como la de Vedat Muriqui, Maffeo y próximamente la de Samu Costa, los bermellones se tienen que mover en el mercado para construir prácticamente un nuevo equipo, y que sea competitivo para pelear por el ascenso.