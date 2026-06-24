Demichelis inicia su proyecto en el Leipzig y apunta a una pieza clave del Mallorca

El entrenador argentino se ha marcado del Mallorca de forma inesperada para poner rumbo al RB Leipzig, club al que quiere llevar también a Samu Costa

La marcha de Martín Demichelis al RB Leipzig ya es oficial. Se conocía este movimiento desde hace semanas, pero no ha sido hasta que el Mallorca ha encontrado a su sustituto cuando lo han confirmado públicamente. Ahora además, el ex entrenador argentino, que abandonó el barco del equipo bermellón de forma inesperada, se quiere llevar con él a una de las piezas más importantes del equipo.

El Mallorca tiene que hacer frente a una fuga de jugadores tras su descenso a la Segunda división, para el que van a tener que hacer una reestructuración del equipo. Por lo pronto, ya se han despedido de Muriqi y Maffeo, que han puesto rumbo al Fenerbahçe y Olympiakos respectivamente, y el siguiente en la lista de salida es Samu Costa, a quién su ex entrenador quiere llevarse a la Bundesliga.

Demichelis quiere fichar a Samu Costa para el Leipzig

Samu Costa se ha convertido en una de las grandes piezas del Mallorca, con actuaciones claves en el centro del campo, por lo que varios equipos internacionales han puesto sus ojos en él. El primero fue el Benfica, pero ahora Demichelis apuesta por el jugador al que ha dirigido durante la última temporada y pide al Leipzig su fichaje.

El Mallorca, consciente del gran nivel de su jugador y que la Segunda división no es lugar para él, ya ha fijado un precio de salida para el internacional portugués. El equipo que quiera su traspaso va a tener que pagar 20 millones de euros como mínimo, ya que se venderá al mejor postor, y así sacarán liquidez para sus nuevos fichajes, ya orientados a la categoría de plata. Sin embargo, la oferta del equipo alemán puede subir hasta cerca de los 30 millones.

El Benfica, el gran rival del Leipzig en la puja por Samu Costa

En los planes de Demichelis para llevar a Samu Costa al Leipzig también tiene mucho que decir el Benfica, que fue el primer club que se interesó en el fichaje del centrocampista. El club portugués persigue al jugador y tiene fijado un precio concreto para su fichaje: 25 millones. Por ello, el club alemán deberá subir la apuesta si realmente quiere hacerse con los servicios del jugador luso, con más vínculo emocional por el equipo de su país.

El factor personal por el que apuesta el Leipzig para coger fuerza frente a otros clubes es volver a trabajar con Demichelis al cargo, quién sabe que le considera una pieza fundamental para el equipo y que será titular en la Bundesliga. Un salto de nivel bastante considerable, pasar de un descenso a Segunda a un equipo que competirá en Champions.