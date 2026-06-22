Luis García releva a Demichelis y asume el banquillo del Mallorca

El técnico asturiano firma hasta 2027, con opción a otra temporada, tras salir de Las Palmas y heredar un proyecto bermellón golpeado por la marcha del técnico argentino al RB Leipzig tras haber renovado

El RCD Mallorca ya tiene nuevo entrenador. Luis García Fernández se hará cargo del banquillo bermellón hasta junio de 2027, con opción a una temporada adicional, después de la inesperada salida de Martín Demichelis rumbo al RB Leipzig.

El técnico asturiano llega procedente de la UD Las Palmas y asume un reto muy definido: reconstruir al Mallorca tras el descenso y pelear por el regreso a Primera división en un verano marcado por cambios profundos en Son Moix.

Luis García firma por el Mallorca tras la salida de Demichelis

El Mallorca ha reaccionado rápido al golpe de Demichelis. La salida del argentino, tras el pago de su cláusula por parte del RB Leipzig, dejó al club sin entrenador en plena planificación y obligó a activar una solución inmediata para evitar que el verano se bloqueara.

Luis García Fernández ha sido el elegido. El técnico firma hasta junio de 2027 y el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar la vinculación una temporada más, una fórmula que protege al club sin cerrar la puerta a un proyecto más largo si el primer curso responde a las expectativas.

El movimiento tiene una lectura clara: el Mallorca necesitaba estabilidad, conocimiento de la categoría y un entrenador capaz de aterrizar sin demasiada fase de adaptación. La marcha de Demichelis dejó una herida inesperada, pero el club no podía permitirse semanas de incertidumbre.

Luis García vuelve a Son Moix dos décadas después

El nuevo entrenador no es un desconocido para el Mallorca. Luis García vistió la camiseta bermellona durante la temporada 2004/05, una conexión que añade un matiz emocional a su llegada.

Como futbolista, el asturiano pasó por las canteras del Real Oviedo y Real Madrid, además de defender las camisetas del Real Murcia, Espanyol, Real Zaragoza, Tigres UANL y KAS Eupen. También fue internacional absoluto con España.

Ese recorrido le da una mirada amplia. Conoce vestuarios exigentes, contextos de presión y clubes con necesidades distintas. Ahora regresa a Son Moix desde el banquillo, en un momento en el que el Mallorca necesita algo más que recuerdos: necesita respuestas.

Las Palmas, Espanyol y Qatar, la trayectoria de Luis García

Luis García llega al Mallorca después de dirigir a la UD Las Palmas durante la temporada 2025/26. Antes había pasado por el Espanyol, club al que entrenó tanto en Primera como en Segunda, y por la Selección de Qatar.

Su perfil encaja con un equipo que tendrá que competir desde la exigencia del ascenso. Segunda no permite proyectos blandos ni entrenadores que necesiten demasiado tiempo para entender la categoría. El Mallorca está obligado a estar arriba desde el inicio.

La experiencia en el Espanyol puede ser especialmente útil. Luis García ya sabe lo que significa gestionar un club con historia, presión social y obligación de pelear por objetivos altos en una categoría muy larga.

Luis García abre la segunda reconstrucción del Mallorca en pocas semanas

El verano bermellón ya ha vivido demasiados giros. Primero el descenso. Después la continuidad de Demichelis. Luego su salida al Leipzig. Ahora, la llegada de Luis García. Todo antes de que la plantilla empiece realmente a competir.

Esa sucesión de movimientos convierte el inicio de proyecto en una prueba de madurez para el club. La dirección deportiva tendrá que darle al nuevo entrenador herramientas suficientes y, al mismo tiempo, evitar que la urgencia del ascenso se convierta en ansiedad.

Luis García firma hasta 2027, pero su verdadero contrato emocional será con el rendimiento inmediato. El Mallorca no puede mirar mucho más allá de una temporada que nace con una obligación evidente: volver a Primera cuanto antes.

El Mallorca encuentra entrenador para volver a Primera división

El nombramiento de Luis García resuelve la primera gran incógnita, pero no todas las preguntas. El Mallorca ya tiene entrenador, aunque todavía debe decidir qué plantilla quiere, qué futbolistas sostendrán el proyecto y qué refuerzos pueden marcar diferencias en Segunda.

El asturiano vuelve a Son Moix veinte años después de vestir la camiseta bermellona. Ahora lo hace con otro papel, otra presión y una responsabilidad mucho mayor: liderar un regreso que no admite tropiezos.

La salida de Demichelis dejó al Mallorca sin margen. La llegada de Luis García le devuelve un punto de estabilidad. A partir de ahora, lo importante no será solo quién se sienta en el banquillo, sino si el club es capaz de construir alrededor de él un equipo preparado para ascender.