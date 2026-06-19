Oficial: Muriqi y Maffeo abandonan el Mallorca y abren una reconstrucción obligada

El delantero kosovar vuelve al Fenerbahçe por unos 15 millones y el lateral catalán firma por Olympiacos, mientras Son Moix pierde dos pilares de los últimos años, en un proyecto condicionado por la salida de Demichelis y el descenso a Segunda división

El RCD Mallorca empieza a desmontar una parte importante de su columna vertebral. Tras días de silencio institucional después de que Martín Demichelis abandonase el proyecto, el club bermellón ha vuelto a escena con la salida oficial de Pablo Maffeo al Olympiacos y con el adiós también cerrado de Vedat Muriqi al Fenerbahçe.

La marcha del lateral y del delantero no es una simple operación de mercado. El Mallorca pierde dos futbolistas con peso, personalidad y recorrido en Son Moix. Dos ventas que dejan dinero, pero también varias urgencias deportivas, en una temporada donde el objetivo será regresar de forma inmediata a Primera división.

Vedat Muriqi vuelve al Fenerbahçe tras hacer historia en el Mallorca

La salida de Vedat Muriqi cierra una etapa de enorme impacto en el Mallorca. El delantero kosovar regresa al Fenerbahçe, club en el que ya jugó en la temporada 2019/20 y donde inició su gran salto como ariete de referencia en el fútbol europeo.

La operación se ha cerrado en torno a los 15 millones de euros, aunque el Mallorca no ingresará la totalidad de esa cifra. La Lazio conservaba un porcentaje de plusvalía sobre una futura venta desde el fichaje del delantero por el club balear, por lo que la cantidad final para la entidad bermellona queda reducida.

Muriqi se marcha después de cuatro temporadas y media en Primera con el Mallorca. Llegó en invierno de 2021, cayó de pie en la isla y terminó convertido en uno de los futbolistas más queridos por una afición que encontró en él mucho más que goles.

Muriqi deja 58 goles y una huella difícil de sustituir

El impacto deportivo de Muriqi explica la dimensión de su despedida. El delantero abandona el Mallorca con 58 goles y 12 asistencias en 155 partidos oficiales, una cifra que resume su peso en el área y su importancia en los últimos años.

Su última temporada elevó todavía más su legado. Con 23 goles en LaLiga, el kosovar firmó el mejor curso de su carrera y quedó segundo en la lucha por el 'Pichichi', siendo su mejor temporada goleadora como profesional.

Además, superó a Samuel Eto’o como máximo artillero histórico del Mallorca en Primera división. No es un dato menor: Muriqi no solo fue un delantero rentable, también se convirtió en una figura de época para el mallorquinismo.

Pablo Maffeo se marcha al Olympiacos de Mendilibar

El otro gran movimiento es la salida de Pablo Maffeo al Olympiacos. El lateral catalán pone fin a cinco campañas en la isla y firma por el conjunto griego, donde le espera un proyecto competitivo bajo la dirección de José Luis Mendilibar.

La operación ronda los tres millones de euros y permite al Mallorca ingresar por un futbolista que entraba en una fase delicada de su contrato. Para el Olympiacos, Maffeo ofrece experiencia, recorrido, intensidad y conocimiento de una liga exigente como la española.

El lateral se marcha tras 160 partidos oficiales como mallorquinista, con cinco goles y quince asistencias. Su etapa tuvo momentos de gran rendimiento, episodios de tensión y una relación con la grada que pasó por diferentes fases, pero su peso deportivo fue indiscutible.

El Mallorca pierde dos titulares y debe reconstruir dos zonas clave

Las salidas de Muriqi y Maffeo obligan al Mallorca a moverse con precisión en el mercado. No se van dos suplentes ni dos futbolistas residuales. Se marcha el máximo referente ofensivo y un lateral derecho que, con sus luces y sombras, ocupó durante años una posición sensible.

La baja de Muriqi deja un vacío evidente en el área. Sustituir sus goles, su juego directo, su capacidad para fijar centrales y su influencia emocional no será sencillo. El Mallorca tendrá que decidir si busca un delantero de perfil parecido o si cambia la estructura ofensiva.

En el lateral derecho, la marcha de Maffeo también obliga a recomponer. El catalán era una pieza de mucho recorrido y carácter competitivo. Encontrar un sustituto fiable será una de las primeras tareas de la dirección deportiva en Segunda.

El silencio tras la salidad de Demichelis añade ruido al mercado bermellón

El momento de las salidas también importa. El Mallorca venía de doce días de silencio público tras la salida de Demichelis, una situación que había elevado la tensión institucional alrededor del club.

En ese contexto, los anuncios de mercado no llegan en un verano normal. Llegan con la necesidad de explicar un nuevo proyecto, ordenar la plantilla y reconstruir la confianza en un entorno que mira cada movimiento con más atención.

La salida de Cyle Larin al Southampton ya había abierto la operación salida. Ahora, con Maffeo y Muriqi fuera, la sensación es mucho más profunda: el Mallorca no está retocando la plantilla, está entrando en una nueva etapa.

Fenerbahçe y Olympiacos se llevan dos símbolos de Son Moix

Fenerbahçe y Olympiacos firman dos operaciones de lectura distinta. El club turco recupera a un delantero que ya conoce, que llega tras su mejor temporada y que puede ofrecer rendimiento inmediato. El conjunto griego incorpora a un lateral con experiencia y madurez competitiva.

Muriqi y Maffeo representan una parte importante del Mallorca reciente: goles, carácter, intensidad, desgaste y conexión con una etapa que ya empieza a quedar atrás. Son Moix pierde dos nombres reconocibles. Ahora la cuestión es si el club sabrá convertir sus salidas en algo más que una pérdida, para volver a competir en la categoría de oro.