Maffeo, tajante sobre su salida del Mallorca: "Si ellos dicen que me venden y yo decido irme, no hay más"

Maffeo ya pone rumbo a Grecia para firmar su fichaje por Olympiacos. Sin embargo, antes de subirse al avión, ha atendió a los medios de comunicación para hablar de su salida del Mallorca y del descenso del club a Segunda División: "Cuando las cosas empiezan mal, no suelen acabar muy bien"

Maffeo está cada vez más cerca de convertirse nuevo jugador del Olympiacos. El defensa, que tenía contrato con el Mallorca hasta 2027, ha decidido salir tras mutuo acuerdo y poner rumbo a Grecia. Sin embargo, antes de subirse al avión, el jugador de 28 años ha querido atender a los medios de comunicación para comentar sus sensaciones con este movimiento, además de la situación del club y la posible salida de Demichelis.

Maffeo ha sido muy claro hablando del descenso del Mallorca a Segunda División: "Cuando las cosas empiezan mal, no suelen acabar muy bien". Además, sobre su salida del club, el defensa ha apuntado que "si ellos dicen que me venden y yo decido irme, no hay más". Por ello, el jugador está a la espera de pasar el pertinente reconocimiento médico para que su fichaje por Olympiacos se haga oficial.

Maffeo: "Mi etapa en el Mallorca se resume en la gente que he hecho aquí"

Por un lado, Maffeo, que ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto antes de partir hacia Grecia, ha afirmado que "falta pasar reconocimiento médico, que a eso voy, muy feliz y muy ilusionado. Me siento un poco triste porque al final aquí tenía muchos amigos, aquí he hecho una vida, he criado a una familia, he conocido a una chica que a día de hoy es mi pareja y dejo muchos amigos atrás. Pero eso no significa que los vaya a perder".

Además, Maffeo ha sacado el lado "positivo": "Un poco triste por ese aspecto pero ilusionado también por todo lo que viene. Yo me quedo con lo positivo. Al final mi etapa en el Mallorca se resume en la gente que he hecho aquí. Yo creo que esto es lo más importante, las personas y creo que he hecho un grupo de personas, en todos los ámbitos, que siempre han estado ahí cuando las cosas no han ido tan bien como este año y con eso me quedo".

Maffeo, sobre el descenso del Mallorca: "Nos han faltado muchas cosas"

Maffeo fue preguntado por los motivos del descenso del Mallorca a Segunda División: "Nos han faltado muchas cosas, sobre todo hacer un punto más, por empezar. Pero bueno, cuando las cosas empiezan mal, no suelen acabar bien. Creo que hay que hacer autocrítica todos, ya la hemos ido haciendo y nada, esperar a que el Mallorca vuelva a Primera División lo antes posible".

Por otro lado, sobre su salida, el jugador de 28 años explica que les dijo "que yo tenía contrato, si me tenía que quedar...los contratos están para respetarlos. Yo no dije ni que me iba a ir a las primeras de cambio ni que me iba a quedar. Al final yo tenía contrato. Las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar y si encima dejo algo de dinero al club, pues al final es cosa de dos. Si ellos dicen que me venden y yo decido irme, no hay más".

Maffeo: "Les guardo mucho cariño, he sido muy feliz aquí"

Maffeo, que firmará por el Olympiacos, siguió afirmando que "les guardo mucho cariño, he sido muy feliz aquí. Ha habido momentos muy duros donde creo que las cosas no han salido bien pero también creo que los ha habido muy felices, me quedo con eso. Muchas gracias a la afición, que siempre ha estado ahí. Si me hubiese tenido que quedar yo me hubiese quedado".

Por otro lado, el futbolista de 28 años no se 'mojó' sobre las necesidades del club: "Es cosa del Mallorca, espero que lo hagan, para que volvamos a ver al Mallorca de nuevo en primera. Pero lo que yo tengo que hacer ahora es pasar el reconocimiento médico, que para mí es súper importante, llegar bien a la pretemporada y hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol con ilusión y ganas.

Maffeo adelanta más movimientos en el Mallorca: "Alguno se quiere quedar, otro quiere salir"

Maffeo también valoró la posible salida de Demichelis: "Creo que aún es entrenador del Mallorca, no he hablado con él. Es un gran entrenador pero entiendo la parte de la afición. El fútbol es un trabajo y entiendo los dos partes, sea aquí o en Alemania. Para mí es un entrenador sensacional".

Sobre la situación de sus todavía compañeros en el Mallorca, Maffeo explicó que ha tenido "contactos con algunos, la verdad que pocos, porque al final cada uno tiene su situación, alguno se quiere quedar, otro quiere salir. Pasa en todos los clubes cada temporada, pero ya no es cosa mía".