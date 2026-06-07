El Mallorca acelera la operación salida: Pablo Maffeo, la primera de varias ventas

El club bermellón tiene un acuerdo con el Olympiakos y solo espera el visto bueno del lateral, mientras Ortells también trabaja las salidas de Mojica y Muriqi para regresar a LaLiga tras el descenso a Segunda división

El RCD Mallorca empieza a mover piezas después del descenso a Segunda división. Según informa Última Hora, el club bermellón ha alcanzado un acuerdo con el Olympiakos para el traspaso de Pablo Maffeo, aunque la operación está pendiente de la decisión definitiva del lateral catalán.

El defensa, de 28 años, se encuentra de vacaciones en Colombia y debe dar el último paso para que ambos clubes intercambien la documentación. Su salida abriría una operación salida clave para que Pablo Ortells pueda reconstruir la plantilla de Martín Demichelis.

Maffeo tiene la última palabra antes de irse al Olympiakos

El acuerdo entre Mallorca y Olympiakos está prácticamente cerrado, pero no firmado. La venta depende ahora del “sí” de Maffeo, que tiene sobre la mesa la posibilidad de iniciar una nueva etapa en el fútbol griego después de varios mercados en los que su salida estuvo cerca, pero nunca terminó de concretarse.

El lateral derecho acaba contrato en 2027, por lo que al Mallorca solo le quedaba este verano para intentar obtener un traspaso razonable antes de entrar en un escenario de mayor debilidad negociadora. Esa situación contractual ha condicionado el precio final, que será inferior a lo que la entidad habría deseado meses atrás.

Maffeo acumula 160 partidos oficiales con la camiseta bermellona y ha sido uno de los jugadores más reconocibles del último ciclo del Mallorca en Primera división. Sin embargo, el descenso ha cambiado las prioridades. El club necesita reducir masa salarial, ingresar dinero y abrir espacio para fichajes.

Del bloqueo con Nottingham Forest al acuerdo con Olympiakos

La salida de Maffeo ya estuvo sobre la mesa en anteriores ventanas. El caso más claro fue el interés del Nottingham Forest, que llegó a presentar una oferta superior a los cinco millones de euros más variables. La operación no prosperó porque el Mallorca pretendía elevar el paquete final con bonus de rendimiento y objetivos.

Aquella firmeza mantuvo al jugador en Son Moix, pero el contexto ya no es el mismo. El descenso a Segunda obliga al club a ser más flexible y a asumir que algunas ventas llegarán por debajo de las expectativas iniciales.

Olympiakos ha aprovechado ese escenario. El club griego ofrece una salida competitiva a Maffeo, con presencia europea y un proyecto de primer nivel en su campeonato. Para el Mallorca, la operación permite desbloquear una posición en la que también deberá fichar.

Ortells prioriza salidas antes de reconstruir el equipo

La venta de Maffeo no será un caso aislado. El Mallorca ha entrado en una fase de reestructuración total tras perder la categoría y la dirección deportiva trabaja primero en las salidas.

La marcha de Cyle Larin al Southampton ya deja alrededor de tres millones de euros en las arcas del club. La siguiente puede ser la de Maffeo. Y en el horizonte aparece también el futuro de Vedat Muriqi, condicionado por las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe.

El delantero kosovar tiene acuerdo con Aziz Yildirim y también existe entendimiento con Pablo Ortells. Si el candidato recupera la presidencia del club turco, el Mallorca espera cerrar una venta no inferior a los 15 millones de euros.

Ese dinero sería fundamental para diseñar una plantilla de ascenso. El Mallorca contará con la ayuda al descenso, cercana a los 18,5 millones, pero aun así deberá ajustar salarios y evitar una plantilla demasiado pesada para Segunda.

Mojica también apunta a salir pese a su mensaje de continuidad

Otro nombre señalado es Johan Mojica. El lateral colombiano, que disputará el Mundial con su Selección, tiene un año más de contrato y ha dejado públicamente un mensaje que abría la puerta a continuar en el Mallorca: “Vamos a lograr juntos ese objetivo que se viene para la próxima temporada”.

Sin embargo, la intención del club es diferente. Ortells ya ha trasladado al entorno del futbolista la voluntad de trabajar en una salida este verano. Mojica cumplirá 34 años en agosto, tiene una ficha importante y el Mallorca quiere incorporar otro perfil para el lateral izquierdo.

La entidad estaría dispuesta a facilitar su marcha por una cantidad baja. Mojica llegó procedente del Villarreal por 1,5 millones y la amortización pendiente ronda los 500.000 euros. Una operación cercana a esa cifra permitiría al club cerrar su etapa sin un impacto económico negativo.

El Mallorca necesita fichar en seis posiciones

La operación salida tiene una consecuencia directa: la lista de fichajes. En el primer borrador deportivo aparecen como necesidades un lateral derecho, un lateral izquierdo, un central zurdo, un pivote defensivo, un extremo y un delantero.

La continuidad de Martín Demichelis mantiene una línea de trabajo ya definida, pero la plantilla deberá cambiar mucho. El Mallorca no puede permitirse un año de transición. El objetivo será regresar a Primera en una sola temporada.

La ayuda económica al descenso ofrece ventaja respecto a muchos rivales de LaLiga Hypermotion, pero también aumenta la exigencia. El club tendrá más recursos que la mayoría, aunque deberá utilizarlos bien. Segunda no perdona plantillas mal compensadas ni proyectos construidos solo con nombres.

Un verano decisivo en Son Moix

El Mallorca ya ha empezado a actuar. Primero Larin, ahora Maffeo pendiente de dar el visto bueno, después Mojica y quizá Muriqi. La hoja de ruta es clara: vender, liberar salarios y reconstruir una plantilla capaz de pelear por el ascenso desde el primer día.

La salida de Maffeo al Olympiakos sería una de las primeras señales fuertes del nuevo ciclo. Un jugador importante del último Mallorca de Primera se marcha para hacer sitio a otra etapa.

Son Moix entra en un verano de decisiones incómodas, pero necesarias. El descenso obliga a desmontar parte del equipo y a acertar en cada movimiento. La operación salida ya está en marcha. Y Maffeo puede ser el siguiente en cerrar la puerta.