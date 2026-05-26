Muriqi rompe su silencio tras el descenso del Mallorca a Segunda División: "Este escudo volverá al lugar que merece"

El Mallorca baja a Segunda División y Muriqi rompe su silencio con un mensaje de dolor y orgullo. El kosovar, autor de 23 goles, ha dado la cara tras el descenso con un comunicado cargado de emoción y responsabilidad: "Este club siempre ha sabido levantarse"

Pese a la victoria contra el Real Oviedo en la última jornada de LaLiga, el Mallorca terminó consumando su descenso a Segunda División. Sin embargo, uno de los jugadores que ha sido uno de los más destacados en el conjunto de Demichelis ha sido Muriqi, que ha terminado siendo el segundo máximo goleador del campeonato con 23 goles. No obstante, el delantero de Kosovo no pudo lograr la permanencia de los bermellones en Primera.

Tras ello, el propio Muriqi se ha querido pronunciar en el día de hoy en redes sociales. El delantero del Mallorca ha dado la cara a través de un comunicado explicando sus sensaciones en este duro momento para la entidad bermellona. El internacional de Kosovo confiesa que "las palabras realmente cuestan", en la antesala de unos meses que se antojan complicados en el club, que debe planificar la temporada en Segunda División.

Muriqi da la cara: "El dolor que sienten ustedes, yo también lo siento"

Muriqi ha sido muy claro en su escrito. El jugador del Mallorca, tras el partido del sábado ante el Real Oviedo, se ha mantenido a margen y ha preferido esperar unos días antes de hablar públicamente sobre el descenso de los bermellones en Segunda División, hasta hoy: "Hoy las palabras realmente cuestan. Porque el dolor y la tristeza que sienten ustedes, yo también los siento en lo más profundo de mi corazón".

El delantero del Mallorca, que logró un gol en la última jornada ante el Oviedo, explica que "durante toda la temporada reímos juntos, sufrimos juntos. Vivimos momentos difíciles, pero nunca perdimos la fe los unos en los otros. Cada vez que salí al campo sentí la responsabilidad de defender esta camiseta, y sentir vuestro apoyo detrás de mí siempre me dio fuerza.

Por último, Muriqi, con los sentimientos a flor de piel, afirma que "el fútbol a veces puede ser muy cruel. Pero todo el que conoce el espíritu del Mallorca sabe una cosa: este club siempre ha sabido levantarse. Y yo creo en eso con todo mi corazón. Hoy estamos tristes, dolidos… pero este escudo volverá al lugar que merece. Porque la historia del Mallorca nunca se ha escrito con rendición. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en cada momento".

Muriqi firma su mejor temporada goleadora pese al descenso del Mallorca

Muriqi, con contrato hasta 2029, será uno de los nombres que suenan en el próximo mercado de fichajes. El delantero, tras pedir disculpas al igual que las hizo el CEO del Mallorca, ha acabado la temporada como mejor sabe hacerlo, viendo puerta. Además, ha sido la campaña más anotadora de toda su carrera profesional, alcanzando los 23 tantos y superando los 15 que hizo en la 2022/2023, también vestido de bermellón.

Los goles de Muriqi le han dejado al Mallorca como el noveno equipo más goleador del campeonato, superando incluso al Getafe o Rayo Vallecano, que han acabado en la séptima y octava posición de la tabla. Ahora, se abre un nuevo frente para el internacional con Kosovo, que tiene un valor de mercado de 4,50 millones de euros, según la web Transfermarkt.

Demichelis queda señalado: no mejora al Mallorca y su futuro en Son Moix se tambalea

Sin embargo, la llegada de Demichelis, que queda en el principal foco por el descenso del Mallorca, no mejoró al equipo que dejó Jagoba Arrasate antes de su destitutición. Por ello, el futuro del entrenador argentino en Son Moix podría ser incierto, dada la situación final del equipo bermellón en LaLiga EA Sports, acabando en la decimo octava posición de la tabla.

Demichelis llegó al Mallorca el pasado 26 de febrero de manera oficial. Desde entonces, el argentino ha registrado cuatro derrotas, cinco victorias y tres empates, lo que le ha llevado a ir bajando poco a poco de posición hasta situarse en la zona del descenso. Pese a haber finalizado empatando a 42 puntos con Osasuna y Levante, el golaverage a condenado a un equipo que deberá recomponerse para volver cuanto antes a Primera División.