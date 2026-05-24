Demichelis, 'condenado' por el Mallorca y lanzado por LaLiga EA Sports

El técnico argentino llegó al Mallorca llegó a Son Moix en la jornada 27. Los bermellones se habrían salvado teniendo en cuenta los 12 encuentros que el ex futbolista estuvo al frente del equipo

El Mallorca hizo este pasado domingo todo lo que estaba en su mano para salvarse y seguir la próxima temporada en LaLiga EA Sports. Los de Martin Demichelis vencieron con contundencia al Real Oviedo, que ya estaba descendido, por 3-0 y estuvieron mirando lo que ocurría en La Cartuja entre Real Betis y Levante, en Montilivi entre Girona y Elche y en el Coliseum entre Getafe y Osasuna.

Solo el Getafe cumplió con su triunfo ante Osasuna ya que el Levante perdió ante el Real Betis y el Girona fue incapaz de vencer al Elche con un empate final. Un gol del Levante y otro del Girona habrían dejando en Primera al Mallorca y habría mandado a Elche y Osasuna a LaLiga Hypermotion. Demichelis no pudo cumplir con la misión para la que fue fichado a comienzos del mes de marzo pero sus números no son de un equipo para descender.

El Mallorca sería de Primera solo con los números de Demichelis

El Mallorca empezó la temporada con un Jagoba Arrasate que tras terminar la 2024/25 en la décima posición, parecía el adecuado para dar un paso más con los bermellones y llevarlos a competición europea si se daban las circunstancia adecuadas. Jagoba Arrasate no conectó con el equipo en su segunda temporada con el Mallorca y los baleares terminaron despidiéndolo el 24 de febrero después de la jornada 25.

En la jornada 26, el Mallorca estuvo dirigido en la interinidad por Gustavo Sivero y no fue hasta la 27 cuando Demichelis dirigió su primer partido con los bermellones. A pesar del descenso después de 38 jornadas en el Mallorca, los números no engañan y ponen en valor el trabajo de Martin Demichelis. El técnico argentino ha dirigido al Mallorca en 12 jornadas y si nos atuviésemos solo a ese periodo, el final de la historia para los bermellones sería muy diferente.

Un Mallorca rozando puestos europeos en la 'era Demichelis'

El Mallorca ha firmado con Demichelis un total de 18 puntos en las 12 jornadas en las que ha dirigido al equipo con 18 goles a favor y 15 en contra. Con estos números, el Mallorca de la 'era Demichelis' estaría en la octava posición con los mismos puntos que el séptimo clasificado, el Villarreal y a solo uno de distancia del sexto, el Getafe de Bordalás.

El futuro de Demichelis en el Real Mallorca

Demichelis firmó hasta el 30 de junio de 2026 por lo que el Mallorca y el argentino tendrán que llegar a un acuerdo en caso de querer que sus caminos vayan de la mano en LaLiga Hypermotion. Demichelis tiene en su mano los números que ha hecho en su periplo en el Mallorca para tratar de negociar una renovación en Son Moix y ser el que devuelva a los baleares de vuelta a Primera en una tarea que no suele ser nada sencilla tal y como indican los precedentes anteriores en el fútbol de plata.

Martin Demichelis habló este pasado domingo de estar con los jugadores tras consumarse el descenso y dejando claro que quien más sufre esta situación es el propio futbolista: "Es un momento difícil para la institución. Por ahí la gente muchas veces no entiende que el jugador es quien más sufre en esto cuando no se consiguen los objetivos. Así que era el momento de estar con ellos, de estar ahí, de vernos las caras y lo hemos intentado. Hemos terminado de pie. Está claro que la carambola que necesitábamos era grande. Eran muchos los partidos que necesitábamos que hoy nos permita la salvación".