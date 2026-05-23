Mallorca 3-0 Real Oviedo: Son Moix se ahoga en la orilla y desciende a Segunda

Los de Demichelis cumplieron ante los carbayones pero el triunfo con goles de Pablo Torres, Morlanes y Muriqi no sirvió de nada por la derrota del Levante ante el Real Betis y por el empate del Girona ante el Elche

Mallorca y Real Oviedo se midieron este sábado en Son Moix en un duelo que midió a dos equipos con el nivel de tensión muy diferente. Los de Demichelis estaban obligados a ganar y a esperar una serie de resultados en los otros partidos de la jornada para poder firmar la permanencia en LaLiga EA Sports. El Real Oviedo por su parte, con el descenso ya confirmado desde hace varias jornadas, solo apuraba sus opciones de darle una alegría a una afición que esta temporada ha disfrutado más bien poco con el regreso a Primera. El adiós a Santi Cazorla en el aire y el confirmado de Guillermo Almada al final de la temporada en el banquillo eran otro de los alicientes que tenía el choque en un Son Moix que registró una gran entrada.

El Mallorca se adelanta y espera otros resultados

El Mallorca tenía que jugar con los pies en Son Moix y con la cabeza en otros campos en los que se tenían que dar una serie de resultados para cumplir el casi imposible de la permanencia en Primera. Los de Martin Demichelis salieron al césped dispuestos a poner a trabajar a sus rivales y lo hicieron los bermellones con un tanto al filo del descanso en las bota de Pablo Torre tras un gran centro desde la derecha.

El jugador del Mallorca no celebró en exceso ya que desde Montilivi llegaban malas noticias con el tanto del Elche frente al Girona. El Levante empataba ante el Real Betis en el descanso y en el Coliseum no se movió el cero a cero inicial en el primer acto. El Mallorca estaba cumpliendo pero de momento no le valía para evitar el descenso a LaLiga Hypermotion.

El Mallorca celebra el gol del Girona

El segundo tiempo empezó con un gol pero no en Son Moix sino en Montilivi. El Girona empataba ante el Elche y el Mallorca lo celebraba ya que estaba un poco más cerca de la permanencia en Primera. A los de Demichelis no les valían aún los resultados pero el tanto catalán les acercaba. Tan pronto llegó esta buena noticia, llegó una negativa con la lesión de Mascarell. En una acción fortuita con Santi Cazorla en el 53, el zaguero se retiró visiblemente afectado y entró en su lugar Antonio Raíllo.

Jarro de agua fría con el gol en La Cartuja del Real Betis

El Mallorca celebraba el empate el Girona que le acercaba a la permanencia aunque no le servía a no ser que los de Míchel hiciesen el segundo. Pero fue entonces cuando llegó el jarro de agua fría con el tanto del Real Betis en La Cartuja. Con ese tanto, el Mallorca descendería por un triple empate con Levante y Osasuna. A pesar de este jarro de agua fría, el Mallorca quiso despedirse de Primera división con goles de Morlanes en el 83 y de Muriqi en el 88. El kosovar ni siquiera celebró el gol ya que veía como el Mallorca se iba a segunda por los resultados de Levante y Girona.

Ficha técnica:3-RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell (Raíllo m.53), Lato (Olaizola, m.85); Darder, Samu Costa (Antonio Sánchez, m.62), Morales, Torre (Abdón, m.85); Asano (Virgili, m.61), Muriqi.0-Oviedo: Moldovan; Nacho Vidal (Ahijado, m.77), Bailly, Calvo, Alhassane (Javi López, m.77); Colombatto (Ilic, m.63), Fonseca, Chaira, Cazorla (Borbas, m.63), Reina; Forés (Hassan, m.46).Goles: 1-0, m.42, Torre; 2-0, m.83, Morlanes; 3-0, m.88, Muriqi.Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los futbolistas Santi Cazorla (m.38), Manu Morlanes (m.48) y Samu Costa (m.58).Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports entre el Mallorca y el Oviedo en el Estadio Mallorca Son Moix ante 19.311 espectadores