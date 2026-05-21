Guillermo Almada anuncia su salida del Real Oviedo tras el descenso: "Es una decisión personal"

El técnico uruguayo confirma antes del partido ante el RCD Mallorca, en la jornada 38 de LaLiga, que rechaza seguir en Segunda división, defiende su relación con Santi Cazorla y pide cerrar la temporada con responsabilidad

El Real Oviedo cerrará la temporada con una noticia de peso en el banquillo. Guillermo Almada ha anunciado este jueves que no seguirá al frente del conjunto asturiano la próxima campaña, después de consumarse el descenso a LaLiga Hypermotion.

El entrenador uruguayo compareció en la previa del partido ante el RCD Mallorca, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports, y confirmó que su decisión ya está tomada. Agradeció el ofrecimiento del club para continuar, pero explicó que tanto él como su cuerpo técnico y su familia han optado por dar por finalizada la etapa.

Guillermo Almada no seguirá en el Real Oviedo

Almada fue claro cuando se le preguntó por su continuidad. No dejó espacio a la duda y confirmó que el partido en Son Moix será su último como entrenador del Real Oviedo: “No vamos a continuar. Es una decisión personal”.

El técnico quiso remarcar que se marcha agradecido y orgulloso por haber representado a una institución con tanta historia y una afición tan pasional. También confirmó que el club le había ofrecido seguir en Segunda división: “Agradecemos muchísimo el ofrecimiento para que continuáramos la próxima temporada”.

El Real Oviedo jugará ante el Mallorca con responsabilidad

Aunque el equipo ya está descendido, Almada insistió en que el último partido de Liga debe afrontarse con máxima seriedad. El Real Oviedo visitará a un Mallorca que todavía se juega la permanencia: “Tenemos un partido que demanda mucha responsabilidad por todas las cosas que hay en juego de otros equipos, por el prestigio de la institución y de los futbolistas”.

El técnico aseguró que pondrá el mejor equipo posible para competir e intentar ganar. Más allá del descenso, quiere despedirse con profesionalidad y dejar una buena imagen: “Tratar de traer un triunfo para regalárselo a la afición”.

Almada lamenta el golpe anímico del descenso

El entrenador reconoció que las últimas semanas han sido difíciles para el vestuario. El Oviedo ha vivido desde hace tiempo instalado en la zona baja, con la presión constante de intentar salir de un descenso que terminó siendo matemático antes de la última jornada.

Almada admitió que el equipo evolucionó en juego y competitividad desde su llegada, pero no lo suficiente como para cambiar el destino final: “Competir desde que llegamos prácticamente sumergidos en esta posición no es fácil de sobrellevar”.

Pese al desenlace, defendió la actitud de sus jugadores. Según el técnico, la entrega y la disposición en los entrenamientos han sido “espectaculares”, incluso cuando podía haber diferencias de criterio con determinadas decisiones.

El técnico defiende su relación con Santi Cazorla

Uno de los puntos más importantes de la rueda de prensa fue la situación de Santi Cazorla. Almada negó de forma tajante cualquier problema con el veterano futbolista y cargó contra las informaciones que apuntaban a una mala relación: “Hemos tenido la mejor relación con Cazorla”.

El técnico explicó que el jugador siempre se mostró dispuesto a colaborar, jugara o no jugara. También destacó su profesionalidad diaria y su compromiso con el club: “Es el primer jugador en llegar y el último en irse”.

La gestión de Cazorla: entrar con el rival más desgastado

El uruguayo insistió en que su decisión de dar entrada a Cazorla en los últimos 30 o 35 minutos respondía a una lectura futbolística, no a un problema personal: “Nos parecía más importante que entrara los últimos 30, 35 minutos para que pudiera sobresalir con el equipo rival un poco más desgastado”.

Almada reconoció que pudo equivocarse, pero defendió que todas las decisiones se tomaron pensando en el equipo. También subrayó la evolución física y futbolística de Cazorla durante el semestre.

El futuro del Real Oviedo y el aprendizaje tras el descenso

Almada quiso mirar más allá de su salida y dejó un mensaje de confianza en el futuro del club. A su juicio, el Real Oviedo tiene argumentos para regresar a LaLiga: “Para mí, Oviedo tiene un gran futuro, muchas posibilidades de volver a Primera división”.

El entrenador recordó que los técnicos y los futbolistas están de paso, mientras que lo verdaderamente importante es la institución. Por eso, consideró adecuado comunicar su marcha con tiempo para que el club pueda elegir nuevo entrenador y planificar la próxima temporada.

Almada se despide como “un aficionado más” del Real Oviedo

Guillermo Almada no continuará en el Real Oviedo, pero dejó claro que su paso por el club le ha marcado. Agradeció el respaldo recibido y aseguró que seguirá al equipo en el futuro.

El descenso ha sido un golpe duro para una entidad que regresó a Primera después de 24 años, pero el club ya debe pensar en la reconstrucción, donde Almada no será el encargado de liderarla.