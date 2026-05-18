José Juan Romero irrumpe con fuerza en el futuro del banquillo del Real Oviedo

El Oviedo ya piensa en su reconstrucción tras un descenso matemático a Segunda División: la continuidad de Guillermo Almada está en el aire y José Juan Romero aparece como nueva opción para el banquillo carbayón

El Oviedo ya es matemáticamente equipo de Segunda División. El empate ante el Getafe del pasado 10 de mayo consumó el descenso que ha ido jugando con fuego a lo largo de la temporada. De esta manera, desde el Carlos Tartiere se ponen manos a la obra con la planificación de la campaña que viene en LaLiga Hypermotion. En este sentido, la continuidad de Guillermo Almada no está del todo clara en el banquillo carbayón.

Por ello, en las últimas horas ha surgido un nombre encima de la mesa, que no es otro que el de José Juan Romero. El entrenador del Ceuta, ya salvado matemáticamente en LaLiga Hypermotion, gusta en la dirección deportiva del Oviedo y podría ser una opción real de cara a la temporada que viene. Por su parte, Guillermo Almada no ha querido pronunciarse por su futuro, a falta de un partido para acabar LaLiga EA Sports.

Fin de ciclo en el Carlos Tartiere: el descenso podría acelerar la destitución de Guillermo Almada

Guillermo Almada fue muy claro tras caer derrotado ante el Alavés ayer domingo. El entrenador del Real Oviedo afirmó que respetarán la decisión que tome el club: "Tienen la libertad para hacer lo que ellos crean conveniente. Como la tenemos otro también". Sin embargo, en el club carbayón podrían haber dictado sentencia con el uruguayo, sobre todo tras el último tropiezo en el Carlos Tartiere, en el último choque en casa de la temporada.

La realidad es que Guillermo Almada no ha podido cambiar la situación del Oviedo desde su llegada, el pasado 16 de diciembre. Luis Carrión dejó a un equipo en descenso del que no ha movido el técnico uruguayo, que ha firmado cuatro victorias desde su aterrizaje al Carlos Tartiere. Además, el hecho de haber descendido matemáticamente a falta de tres jornadas para el final de LaLiga EA Sports podría haber sido definitivo para su salida del club.

José Juan Romero entra en escena: el Oviedo mira al técnico del Ceuta

Por este motivo, ya empiezan a sonar diferentes nombres para el banquillo del Oviedo, como es el caso de José Juan Romero, un perfil que gusta en la entidad carbayona, como ha avanzado La Voz de Asturias. El entrenador del Ceuta, que cuenta con el interés del Espanyol, apunta a ser uno de las figuras más destacadas de este mercado de fichajes.

No obstante, el mismo medio mencionado anteriormente ha apuntado que José Juan Romero tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros para clubes de Primera División y dos millones si se trata de un equipo de Segunda. Por ello, habría que negociar con el Ceuta, que viene de sufrir una dura derrota ante el Málaga el pasado sábado en el Alfonso Murube por 1-4. Sin embargo, el técnico sevillano tiene ya al equipo salvado.

Con 55 puntos, el Ceuta será equipo de LaLiga Hypermotion la próxima temporada. 48 goles a favor ha firmado hasta el momento el conjunto de José Juan Romero, que fue motivo de debate por su posible llegada al Sevilla, en 40 jornadas de competición. Sin embargo, son el tercer club con más tantos encajados, con 63, solo por detrás de Mirandés y Cultural Leonesa.

José Juan Romero, sobre su futuro: "No descarto absolutamente nada"

Además, José Juan Romero se pronunció el pasado viernes sobre su futuro, dejando clara cómo está la situación actualmente: "No nos vamos a engañar: hay intereses, claro que los hay. Ha habido llamadas y contactos, donde cada uno muestra su interés. Tengo un año más con el Ceuta. Pertenezco al Ceuta. Y si en algún momento, me interesara alguna opción, lo tienen que hablar con el Ceuta".

En este sentido, el entrenador del Ceuta dejó al puerta abierta a una posible salida o incluso continuidad en el Ceuta más allá de esta temporada: "No descarto absolutamente nada. Espero que no me lluevan palos de todos los lados. A día de hoy, centrado absolutamente en el Ceuta, incluso en la temporada que viene, lo que me compete y lo que tengo que hacer".