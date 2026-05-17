Oviedo 0-1 Alavés: Toni Martínez firma la permanencia de los babazorros en Primera División

El Alavés se ha salvado matemáticamente en Primera División. Los de Quique Sánchez Flores, gracias al gol de Toni Martínez, se mantendrán un año más en la máxima categoría del fútbol español

El Oviedo recibió al Alavés en el Carlos Tartiere. Los de Guillermo Almada disputaron su último partido en casa esta temporada, tras certificar el descenso a Segunda División. El equipo carbayón venía de caer derrotado en el Bernabéu frente al Real Madrid, sumando una derrota más en una campaña para el olvido en Asturias.

Por otro lado, el Alavés venía de ganar al Barcelona en la última jornada de LaLiga EA Sports. Un gol de Diabaté en la primera parte permitía a los de Quique Sánchez Flores seguir peleando por evitar el descenso a Segunda División. Con todo ello, el equipo babazorro visitaba a un Carlos Tartiere que podría haberse despedido en el día de hoy de Santi Cazorla.

Golpe babazorro en el Tartiere: Toni Martínez castiga al Oviedo tras una jugada brutal de Rebbach

El Oviedo comenzó mejor el partido contra el Alavés en el Carlos Tartiere. Los locales dominaban la posesión de balón, registrando un 66%, a diferencia del 34% que dejaron los de Quique Sánchez Flores en la primera parte. Sin embargo, los babazorros fueron más letales de cara a puerta, dónde registraron tres remates y uno de ellos fue entre los tres palos.

En este sentido, Rebbach, que estaba siendo uno de los mejores del Alavés, firmó una gran jugada personal por banda izquierda que acabó en un pase cerca del punto penalti, que terminó recogiendo un Toni Martínez que derribó la puerta de Moldovan. El delantero de 28 años sigue de dulce ampliando sus registros goleadores y ya son 12 tantos los que ha logrado en 35 jornadas que ha disputado esta temporada en LaLiga EA Sports.

El Oviedo no incomodó a Sivera durante la primera parte, ya que lograron cuatro remates y ninguno de ellos fue a puerta. A los de Guillermo Almada les faltó más amenaza y eficacia en los últimos metros. En este sentido, Fede Viñas fue de lo más destacado con dos remates, seguidos de Santi Cazorla y Lucas Ahijado, con gran protagonismo durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Movimientos en los banquillos y susto para el Oviedo: Diabaté casi firma el 0-2

En la reanudación del juego, Guillermo Almada y Quique Sánchez Flores decidieron hacer una sustitución cada uno. Por parte del Oviedo, entró Thiago Fernández y se marchó Nico Fonseca. Por parte del Alavés, se marchó sustituido Rebbach y entró Yusi, optando por cuidar el aspecto defensivo el técnico del conjunto babazorro en la segunda parte.

Thiago Fernández, que acababa de entrar, recibió la tarjeta amarilla por un pisotón sobre Ángel Pérez, que García Verdura no dudó en señalar falta a favor del Alavés, que venía de derrotar al Barcelona. Por otro lado, los de Quique Sánchez Flores no dejaron de amenazar en el área, con un Diabaté que pudo hacer el segundo poco después de comenzar la segunda parte, pero se topó con la defensa del Oviedo.

Fede Viñas vio tarjeta amarilla en el minuto 65, por lo que deberá cumplir sanción en la última jornada de LaLiga EA Sports al ver la quinta en el campeonato doméstico. Ha podido ser el último partido del delantero uruguayo con el Oviedo, ya que está cedido hasta final de temporada por el Club León. Los de Guillermo Almada, que perdieron frente al Real Madrid el pasado jueves, seguían con problemas para poner el empate en el marcador.

De esta manera, el Alavés se lleva una importantísima victoria del Carlos Tartiere. El solitario gol de Toni Martínez les da los tres puntos al equipo de Quique Sánchez Flores, que da un paso mayúsculo para lograr la permanencia en Primera División a falta de una jornada para el final de LaLiga EA Sports.

El último partido de LaLiga EA Sports para Oviedo y Alavés

Tras ello, el Oviedo pondrá punto final a la temporada en LaLiga EA Sports con la visita al Mallorca en Son Moix. Los de Guillermo Almada llegan sin nada en juego pero el Mallorca se encuentra en plena pelea por evitar la salvación, por lo que necesitará ganar y esperar a saber lo que ocurra en el resto de partidos de la jornada, la última en el campeonato doméstico.

Por otra parte, el Alavés recibirá al Rayo Vallecano en Mendizorroza. Los de Quique Sánchez Flores cerrarán la temporada con el choque ante los de Iñigo Pérez, que tienen el foco en la final de la UEFA Conference League contra el Crystal Palace, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo.

- Ficha técnica:

0 - Real Oviedo: Moldovan; Lucas (Nacho Vidal, m. 85), Costas, Calvo, Javi López; Fonseca (Thiago Fernández, m. 46), Colombatto (Ilyas Chaira, m. 66); Hassan (Borbas, m. 79), Cazorla, Reina; Viñas (Forés, m. 79).

1 - Deportivo Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach (Youssef, m. 46); Blanco, Denis (Ibáñez, m. 69), Guridi (Protesoni, m. 87); Toni Martínez (Lucas Boyé, m. 82) y Diabate (Mañas, m. 69).

Gol: 0-1, M. 17: Toni Martínez.

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a los locales Thiago Fernández (48’), Fede Viñas (65’), Lucas (71’) y a los visitantes Youssef (90’+4)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 21.111 espectadores.