Guillermo Almada sobre su polémicos métodos: "Aquí estamos para tomar las mejores decisiones, no para ver si caemos bien o caemos mal"

El técnico del Oviedo ha defendido sus cuestionados métodos en la previa del penúltimo choque de LaLiga del cuadro azulón

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, afronta los últimos dos partidos de LaLiga con el equipo ya descendido, aunque con el orgullo de despedir la temporada con buen pie. El uruguayo, desde que llegó al equipo ha sido cuestionado por sus polémicos métodos, a los que ha defendido en la previa del duelo ante el Alavés.

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Los métodos de Almada: "Si quieres jugar con alta intensidad, lamentablemente, desde mi punto de vista, hay que trabajar. Aquí estamos para tomar las mejores decisiones, no para ver si caemos bien o caemos mal. La idea es fortalecer al futbolistas y que después tenga otras herramientas desde el punto de vista físico y futbolístico sobre todo por las intensidades que se recorren hoy en el fútbol. Hay jugadores que corren 13 kilómetros y no como yo, que corro ocho kilómetros después del entrenamiento al trote, sino en altas intensidades y, para eso, hay que prepararse. No hay fórmulas mágicas que te bajen del cielo y, de la nada, puedas hacer esa intensidad. Si no lo preparamos, el responsable soy yo".

Las polémicas declaraciones de Fede Viña: "Vino Fede a hablar conmigo, que me lo dijo porque no las leí, no leo prensa. Me dijo que habían sacado de contexto varias partes de las declaraciones de él, así que nada, un poco el juego habitual por parte de la prensa que no tengo nada que decir".

El desgaste de Almada en el Real Oviedo: "No es fácil para los futbolistas estar jugando finales todos los partidos porque venían de una situación complicada. Sobre todo el desgaste mental. Situaciones que a nadie le gustan vivir porque provocan un estrés importante en los futbolistas. Indudablemente, eso nos pasó factura en algunos partidos y en algunos resultados que los merecimos distintos. Más de unos cuantos partidos. Pero yo ya lo dije y vuelvo a insistir, estamos muy satisfechos con la entrega y la disposición de los jugadores, que se han matado en todos los partidos. No hay nadie para recriminarles desde ese punto de visto más allá de las equivocaciones que uno comete que son habituales en el fútbol y que no hacen queriendo. Pero la entrega, apoyar la cabeza en la almohada y estén tranquilos porque han entregado todo, eso es impagable en el fútbol".

La decisión de Almada de cara al futuro: "Es una decisión personal que tengo que tomar yo conjuntamente con la familia".