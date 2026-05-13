El futuro de Almada como entrenador del Real Oviedo: "Lo importante ahora es el club"

El técnico del cuadro carbayón habló este miércoles en la previa del choque ante el Real Madrid en el Bernabéu en la que solo estará en juego el honor. "hasta que termine el campeonato no vamos a tomar ninguna decisión", afirmó el uruguayo sobre su continuidad

El Real Oviedo disputará este próximo miércoles su antepenúltimo partido en LaLiga EA Sports ya que su descenso a Segunda división se confirmó el pasado lunes tras el empate del Girona ante el Rayo Vallecano. Lo que ocurra en la 2026/27 con el Real Oviedo en Segunda es toda una incógnita y la primera que debería resolverse es quién sera su entrenador.

Ahí aparece un Guillermo Almada que en las últimas semanas ha sido cuestionado sobre su continuidad en el Real Oviedo pero que este miércoles ha respondido por primera vez a dicha incógnita con el equipo ya descendido. Almada emplazó la decisión de seguir en el Real Oviedo a la finalización de LaLiga EA Sports: "Hasta que termine el campeonato no vamos a tomar ninguna decisión, no es momento de hacer análisis".

La continuidad de Guillermo Almada en el Real Oviedo

El técnico del Real Oviedo se reiteró en sus declaraciones de días atrás al hablar primero del club y la competición, para poner sus intereses en último lugar: "Lo que menos me preocupa en este momento es mi futuro, más allá de que nos hayan dicho que sigamos, lo analizaremos al acabar. Lo importante ahora es el club". El análisis será deportivo tal y como confirmó el propio Almada: "El análisis será deportivo, de objetivos de cara al futuro, planificación de la plantilla… Una cantidad de situaciones que hay que conversar. Los jugadores que quedan y los que se van o mejorar cosas de la estructura. Cosas en las que hay que estar alineado para que el proyecto tenga un buen fin y que el Oviedo pelee el ascenso otra vez".

Almada también dejó claro que Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo y del Grupo Pachuca, está afectado por el descenso del cuadro ovetense: "Jesús Martínez está muy apenado porque ha demandado mucho tiempo y ha invertido en este club. Tiene ganas de revertir esta situación la próxima temporada, es muy pasional y está muy sumergido en este proyecto".

Almada no opina sobre las palabras de Dani Calvo sobre los minutos de Cazorla

Días atrás, Dani Calvo, uno de los capitanes del Real Oviedo, declaró que no entendía los pocos minutos que estaba teniendo Santi Cazorla ya que si estaba en el equipo es porque tenía nivel para estar en Primera. Este miércoles Guillermo Almada no quiso opinar sobre las palabras de su jugador: "No leí lo que dijo Dani Calvo, pero es respetable. Cada uno tiene su opinión y no tengo nada que decir. El vestuario me tiene que respaldar en la cancha y su entrega y comunicación ha sido permanente. Tengo muchos años de experiencia y cuando uno no siente ese respaldo del vestuario lo nota. Nosotros no lo hemos notado".

Guillermo Almada con el Real Oviedo

Por último, el técnico del Real Oviedo comentó que no leía demasiada prensa y desconocía el once que podría plantear el Real Madrid de Arbeloa: "Leo poca prensa y casi no tengo redes. Analizo muchas cosas aquí y luego desconecto con la familia. El Madrid tiene una plantilla de grandísima jerarquía y es un lindo desafío enfrentarnos a este rival. Queremos darle una linda alegría a la afición. No sé quién va a jugar, adivinar el once es complicado. Aun así, el partido será muy difícil porque su gente exigirá que ganen. Tienen mucha calidad, también los del filial".