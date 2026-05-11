Dani Calvo alza la voz por la situación de Santi Cazorla: "No la entiendo"

El jugador del Real Oviedo dejó claro que no comprende porqué el capitán carbayón juega tan pocos minutos. "Es un grandísimo jugador, me da igual que tenga 30 o 45 años"

Santi Cazorla aún no ha anunciado cuál será su futuro a partir del 30 de junio cuando cumplirá su contrato con el Real Oviedo y el momento en el que debería decidir si sigue o cuelga las botas a sus 41 años. Este pasado domingo, tras empatar el Real Oviedo ante el Getafe y casi certificar el descenso a Segunda, Dani Calvo dio la cara ante los micrófonos y dejó claro que no entiende los pocos minutos de los que dispone Santi Cazorla.

Dani Calvo expresó lo que es el pensamiento de muchos aficionados del Real Oviedo: "No entiendo la poca participación de Santi, no la entiendo. Es un grandísimo jugador, me da igual que tenga 30 o 45 años".

Dani Calvo saca la cara por Santi Cazorla

Dani Calvo comentó que Santi Cazorla está preparado para jugar más en el Real Oviedo y que por ello está con el equipo en Primera división. El jugador carbayón no dudó tampoco en expresar que a Cazorla se le podría haber sacado más provecho: "Si está aquí es porque está preparado para jugar en Primera y cada segunda parte que sale lo demuestra. Siempre da aire, nos hace jugar con ventaja, nos permite descansar con balón, tiene balón parado, último pase... Obviamente hay que saber gestionarle las cargas y los minutos, como es lógico, pero creo que se le podría haber sacado mucho más provecho a Santi".

El defensa de los carbayones confirmó que Santi Cazorla, que solo ha sido titular en cuatro partidos de esta campaña en Primera, no lo está pasando bien por su falta de minutos: "«¿La ovación del final? Fueron momentos muy emotivos, porque toda la afición se ha rendido a él cantándole que se quede. Conozco a Santi, estoy muy cerca suyo en el día a día y sé que lo ha pasado muy mal estos meses por su poca participación".

Dani Calvo y Cazorla entre otros jugadores del Real Oviedo

Dani Calvo también se mostró comprensivo con la emoción de Santi Cazorla tras la sentida ovación de Carlos Tartiere este pasado domingo: "Siempre ha estado predispuesto y con una sonrisa cada día, ayudando a todo el mundo para ayudar al equipo. Se ha emocionado porque su carrera puede llegar a su fin y esta es su equipo y su ciudad. Recordemos que vino con 38 años para ascender al equipo y lo hizo, tiró del carro y logró el objetivo. Entiendo su emoción y siempre tendrá mi apoyo como amigo".

El descenso del Real Oviedo

Dani Calvo, que está viviendo su quinta temporada en el Real Oviedo y que al igual que Cazorla cumple contrato el próximo 30 de junio, no escondió que el equipo no lo está pasando nada bien por la situación y con el descenso prácticamente certificado: "Sabíamos que la situación era difícil pasara lo que pasara, incluso sumando tres puntos. Está casi imposible y el vestuario lleva deshecho muchas jornadas, no solo hoy. Son muchas jornadas en una mala situación y hoy es prácticamente el punto final a la temporada. Se puede hacer matemático este lunes y nuestras opciones para mantenerse han llegado a su fin".

El defensor se mostró ciertamente desconcertado por cómo puede afrontar el equipo lo que resta de temporada. Dani Calvo es la primera vez que vive un descenso de categoría: "No sé cómo vamos a afrontar estos partidos que quedan, nunca he vivido una situación similar. Es mi primer descenso y para mí es una incógnita el cómo vamos a gestionar esto el vestuario, el cuerpo técnico y la directiva. Mi idea es salir a competir al Bernabéu, aunque los puntos ya no valgan para nada. Llevamos un escudo en el pecho que hay que honrar y defender".