Real Oviedo 0-0 Getafe: Soporífero empate con sabor a descenso en el Carlos Tartiere

Tuvo Chaira un balón al palo en el primer tiempo y los azulones fueron incapaces de aprovechar la superioridad numérica en el segundo tiempo tras las expulsiones de Javi López (min. 54) y Sibo (min. 77)

El duelo entre Real Oviedo y Getafe de este domingo en el Carlos Tartiere era el choque de las diferentes necesidades que se pueden ver, entre otras, en LaLiga EA Sports. Puestos a hablar de urgencias, el Real Oviedo es el que más la tenía teniendo en cuenta que los carbayones tenían la necesidad de ganar para no ser el primer equipo en certificar el descenso a LaLiga Hypermotion tras 35 jornadas.

Chaira avisa y el Getafe se crece sin premio por Escandell

El arranque de partido estuvo altamente accidentado con hasta dos interrupciones con Baiily sangrando por la nariz (tuvo que ser sustituido posteriormente) y con Juan Iglesias por el Getafe. A partir de ahí el partido tuvo un ritmo bastante lento pero eso no impidió que Chaira pusiese el balón en la base del poste de un David Soria que no podría haber llegado en el caso de que hubiese entrado en su portería.

Ese poste de Chaira en el minuto ocho espoleó al Getafe para presionar con más intensidad. Los de Bordalás se pusieron las pilas y a través de saques de esquina que en la mayoría de ocasiones los botó Luis Milla, los azulones generaron varias acciones de peligro. Escandell evitó el tanto de Mario Martín con un chut desde la frontal del área. El primer tiempo terminó con el Getafe volcando el campo hacia el lado del Real Oviedo pero sin conseguir adelantarse en el marcador

El Real Oviedo se queda con nueve por la intervención del VAR

El segundo tiempo empezó de forma muy similar al primer tiempo en lo que a ritmo se refiere. Carbayones y azulones, que llegaban a este duelo siendo los equipos que menos goles habían marcado en lo que iba de temporada y además los únicos por debajo de 30 goles en total, parecía que firmaban el empate. El encuentro se desequilibró en lo que a contendientes se refiere en el 54. Javi López entró con dureza sobre Juan Iglesias, el colegiado le mostró en primera instancia amarilla pero tras la llamada del VAR, rectificó y le terminó mostrando roja.

No fue esta la única expulsión que sufrió el Real Oviedo ya que Sibo, en el 77, tras una entrada sobre Arambarri en la que el carbayón dejó la pierna arriba, le terminó costando la expulsión tras una nueva cita del colegiado con el VAR. El Carlos Tartiere explotó tras ver a su equipo quedarse con nueve. Ni enfrentándose a nueve terminó el Getafe de generar ocasiones sobre la portería de Escandell con la peligrosidad que se presuponía teniendo en cuenta su superioridad. El duelo terminó con el Getafe atacando con no demasiada intensidad y con el Real Oviedo bajando los brazos ante el más que evidente descenso (no matemático). Los carbayones descenderán si el Girona puntúa este próximo lunes ante el Rayo Vallecano.