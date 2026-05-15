El técnico del Real Madrid contradijo al francés, que reconoció en zona mixta que fue suplente porque "el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla", lo que supuso la sorpresa del salmantino en rueda de prensa

El Real Madrid se llevó los tres puntos del enfrentamiento ante el Oviedo. Gonzalo García y Jude Bellingham fueron los goleadores en un Bernabéu que pitó a Vinicius y Mbappé. Tras ello, Arbeloa compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus sensaciones tras la victoria de su equipo.

Mbappé señala a Arbeloa y el técnico replica: "Yo decido quién juega"

Por un lado, Mbappé afirmó lo siguiente en zona mixta tras la victoria ante el Oviedo: "Hoy no he jugado porque el míster (Álvaro Arbeloa) me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Preguntadle al míster. Yo estaba listo para ser titular".

Tras ello, Arbeloa respondió en rueda de prensa: "Ya me gustaría a mi tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Ni tengo cuatro delanteros ni he dicho esa frase. No me habrá entendido bien, no sé muy bien qué decir. Si yo no le pongo, no puede jugar. Yo decido, soy el entrenador. He tenido una conversación antes con él y no sé qué ha podido interpretar".

Por ello, Arbeloa siguió argumentando la suplencia de Mbappé hoy contra el Oviedo: "Hoy no debía empezar porque no es un día de vida o muerte, tenemos un partido el domingo y seguro que será el primer delantero. Siete días después se ganará ser el primer delantero. Yo decido quién juega, entiendo que el que no juega no esté contento. Puedo entender que no esté contento, pero es una decisión basada en las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo. Era lo más lógico, de sentido común".

Arbeloa abre el camino a Gonzalo: "Se merecía el premio de jugar hoy"

De esta manera, la rueda de prensa de Arbeloa, tras la victoria ante el Oviedo, se centró en las palabras de Mbappé previamente en zona mixta: "Me parecería bien que pensase eso, seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda".

Además, Mbappé reconoció que estaba para ser titular, por lo que Arbeloa salió al paso: "He dicho que un jugador que hace cuatro días no pudo ni estar en el banquillo debía salir en la segunda parte. Será titular el domingo. Gonzalo se merecía el premio de jugar hoy, entiendo que los que no empiezan no están contentos. Pero mientras esté en esta silla, yo voy a decidir. Si les parece bien, bien, si no, que esperen a siguiente".

Arbeloa, sobre los pitos a Vinicius: "Cuando vuelvan a jugar como saben volverán los aplausos"

Sobre la situación con Mbappé, Arbeloa apuntó que no le ha "pasado sólo con Kylian, también con muchos otros jugadores. Son situaciones que se dan, por las circunstancias, han sido distintas a otros entrenadores en el club. Tengo la conciencia tranquila, voy a hacer lo mejor que pueda. No me importa, haré lo que considere hasta el último día. Yo siempre pido el apoyo a mis jugadores".

Por otro lado, Arbeloa habló de su relación con los jugadores del Real Madrid: "No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos, sé cómo somos los jugadores. Sé cómo piensan, más aún jugadores de este nivel. Soy capaz de entenderlo todo. No cambiaría ni una de las cosas que he hecho o dicho".

Arbeloa se rinde a Santi Cazorla: "Es uno de los más talentosos del fútbol español"

Arbeloa comentó sus sensaciones en el banquillo del Real Madrid: "Uno nunca puede sufrir estando en el Madrid. No es una situación en la que estemos cómodos, sabemos la exigencia de este club, se está juntando otro mal año y eso hace que la situación sea más difícil. Tenemos una responsabilidad muy grande, hay que ir a Sevilla y se merecen nuestro esfuerzo hasta el final".

Por último, al igual que Guillermo Almada en rueda de prensa, Arbeloa se rindió ante Cazorla: "Qué voy a decir. Ha sido un grandísimo compañero, hemos ganado muchas cosas juntos, tiene una familia maravillosa. Es uno de los más talentosos del fútbol español, le hemos disfrutado todos. Es difícil, pero como persona está a la altura de lo que es como jugador. Ha sido un orgullo jugar junto a él".