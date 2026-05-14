Real Madrid - Real Oviedo en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Álvaro Arbeloa y los de Guillermo Almada en el Bernabéu, correspondiente a la jornada 36 del campeonato doméstico
R. Madrid
Oviedo
Minuto a minutoActualizar narración
¡Disparo potente de Arnold que se marcha por muy poco! Nuevo aviso del Real Madrid.
Vinicius falla un pase a Gonzalo en el área y ya reanuda el juego Aaron Escandell.
Falta de Alberto Reina sobre Mastantuono. La señala De Burgos Bengoetxea.
Se duele Nacho Vidal pero parece que puede continuar.
Posesión larga del Real Madrid intentando encontrar huecos entre la defensa, bien cerrada, del Oviedo.
¡Despeja Arnold un ataque del Oviedo y suenan los pitos en el Bernabéu!
Se anima el Oviedo moviendo el balón de un lado a otro.
Primer saque de esquina para el Real Oviedo.
¡Pitos a Vinicius cuando recibe el balón! Mbappé fue silbado cuando sonó su nombre por megafonía
Despeja el Oviedo y recupera el balón. Posesión para los de Guillermo Almada.
Primer saque de esquina para el Real Madrid, tras un intento de centro de Arnold
¡Comienza el partido en el Bernabéu! Ya pone el balón en juego el Real Madrid
¡Saltan los elegidos por Arbeloa y Almada al césped del Bernabéu! ¡Esto está a punto de comenzar!
Se preparan los jugadores para saltar al terreno de juego...
¡Jugadores a vestuarios! ¡Última charla de Arbeloa y Almada!
A falta de 15 minutos para el comienzo del partido, recordamos los onces de Real Madrid y Oviedo:
Real Madrid: Courtois, Arnold, Asencio, Alaba, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Mastantuono, Gonzalo y Vinicius.
Real Oviedo: Aarón Escandell, Bailly, Costas, Nacho Vidal, Alhassane, Colombatto, Fonseca, Alberto Reina, Thiago, Chaira y Fede Viñas.
¡Ya calientan los jugadores del Real Madrid y Oviedo sobre el césped del Bernabéu!
¡Media hora para que ruede el balón en el Bernabéu!
La noticia en la previa del partido con Camavinga como protagonista:
¡CAMAVINGA SE QUEDA FUERA DE LA LISTA PARA EL MUNDIAL! El francés, titular en el día de hoy, ha recibido un duro varapalo de cara a la cita de este verano.
¡Menos de una hora para el comienzo del partido! ¡Se van llenando las gradas del Bernabéu!
Por su parte, Guillermo Almada no quiso hablar de su futuro, ya que podría ser destituido al término de la temporada.
Éstas fueron las palabras de Arbeloa en rueda de prensa, elogiando la figura de Florentino Pérez.
¡Así ha sido la llegada del Oviedo al Bernabéu! Ojo con el saludo de Santi Cazorla con Florentino Pérez...
¡Todo preparado en el vestuario del Real Madrid, que acoge a sus jugadores por penúltima vez esta temporada!
¡Ya están los jugadores de Real Madrid y Oviedo en el Bernabéu!
Tres cambios también por parte de Arbeloa con respecto a su último partido: entran Alaba, Carreras y Mastantuono y salen Rüdiger, Fran García y Bellingham.
¡Once del Real Madrid! Arbeloa, por su parte, empieza con Courtois, Arnold, Asencio, Alaba, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Mastantuono, Gonzalo y Vinicius.
Guillermo Almada introduce tres cambios, dos de ellos obligados, con respecto al partido ante el Getafe: salen Javi López y Sibo, que vieron tarjeta roja, y Hassan y entran Costas, Fonseca y Colombatto.
¡Once del Oviedo! Guillermo Almada comienza con Aarón Escandell, Bailly, Costas, Nacho Vidal, Alhassane, Colombatto, Fonseca, Alberto Reina, Thiago, Chaira y Fede Viñas.
A la espera de conocer los onces de Real Madrid y Oviedo, por aquí dejamos las alineaciones probables:
Por otro lado, el Real Oviedo ha consumado su descenso a Segunda División, tras el empate entre el Rayo Vallecano y el Girona del pasado lunes.
Por un lado, el Real Madrid viene de perder ante el Barcelona en el Camp Nou, lo que ha dejado al equipo de Arbeloa, segundo clasificado, sin el título de LaLiga.
El colegiado del partido será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
Real Madrid y Real Oviedo se citan en el día de hoy en el Bernabéu. Los de Arbeloa recibirán al conjunto de Guillermo Almada, que descendió matemáticamente a Segunda División tras el empate entre Rayo Vallecano y Girona del pasado lunes. Sin embargo, los carbayones quieren despedirse por todo lo alto de LaLiga EA Sports y e irse con un buen sabor de boca sacando algo positivo del feudo merengue.
Por otro lado, el Bernabéu recibirá a los jugadores del Real Madrid tras la proclamación del Barcelona como campeón de LaLiga EA Sports. La afición dictará sentencia contra un equipo como el de Arbeloa que se ha vuelto a quedar sin títulos por segundo año consecutivo, dejando derrotas duras como la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, además de otros momentos como la salida de Xabi Alonso en enero.
Así llega el Real Madrid al duelo ante el Oviedo
El Real Madrid regresa al Bernabéu tras tres partidos consecutivos fuera de casa, ante Real Betis, Espanyol y Barcelona, firmando un empate, una victoria y una derrota. Ésta última le provocó que el conjunto de Hansi Flick se proclamase campeón de LaLiga EA Sports, algo que podría povocar pitos en el estadio merengue en el choque contra el Oviedo.
Además, el Real Madrid llega a la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports con diferentes dudas en lo deportivo, como es el futuro de Arbeloa, que apunta a salir una vez que acabe la presente temporada. Por otro lado, el técnico salmantino podría dar minutos a sus jugadores con menos protagonismo, dada la situación actualmente en la clasificación. Los blancos quedarán segundos en la tabla tras la diferencia que tienen con el Villarreal.
Mbappé vuelve a un Bernabéu que podría dictar sentencia
Por otra parte, Arbeloa, que habló de Florentino en la rueda de prensa previa, recupera a Mbappé para la cita de hoy ante el Oviedo. El francés fue baja en la convocatoria para visitar al Espanyol y al Barcelona. Todo ello, en mitad de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito mientras el Real Madrid se encontraba en plena disputa por LaLiga EA Sports.
Carvajal también vuelve a la lista dos partidos después, por lo que podría tener minutos contra el Oviedo. No obstante, Arbeloa ha dejado a un total de ocho futbolistas para el regreso al Bernabéu: Lunin, Huijsen, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Ceballos, Arda, Fede Valverde y Rodrygo.
Así llega el Oviedo al partido ante el Real Madrid en el Bernabéu
El Oviedo viene de sufrir el descenso a Segunda División de manera matemática. Tras el empate ante el Getafe de la pasada jornada y el 1-1 entre el Rayo Vallecano y el Girona, los de Guillermo Almada volverán a LaLiga Hypermotion tras una temporada con mucho sufrimiento. Los carbayones vienen de ganar tan solo cuatro partidos este año, los que les ha ido impidiendo poder salir de la zona de descenso.
De esta manera, el Oviedo encarará los últimos tres partidos de la temporada en LaLiga EA Sports sin nada en juego, ante el Real Madrid, Alavés y Mallorca. Los dos últimos sí se encuentran en la lucha por evitar el descenso. Además, Guillermo Almada no quiso hablar de su futuro en rueda de prensa, consciente de que la destitución podría ser una opción real de cara a la próxima temporada en Segunda División.
Cinco bajas en el Oviedo para enfrentarse al Real Madrid
Además del Real Madrid, el Oviedo cuenta con un importante parte de bajas en su convocatoria para visitar en el día de hoy el Bernabéu. Dos ellas son las de Sibo y Javi López, que vieron ambos tarjeta roja directa en el choque del pasado domingo ante el Getafe en el Carlos Tartiere. Además, Ovie Ejaria, Dendoncker y Brandon Domingues se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones.
De esta manera, Guillermo Almada podría también optar por rotar a sus jugadores y dar descanso a los que tienen más minutos, y sobre todo los que vengan de jugar más tiempo en el partido ante el Getafe. Por último, el colegiado del partido será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa.