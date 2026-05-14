Real Madrid - Real Oviedo en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Álvaro Arbeloa y los de Guillermo Almada en el Bernabéu, correspondiente a la jornada 36 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Real Oviedo , correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

El colegiado del partido será Ricardo de Burgos Bengoetxea , que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa.

Por un lado, el Real Madrid viene de perder ante el Barcelona en el Camp Nou , lo que ha dejado al equipo de Arbeloa , segundo clasificado, sin el título de LaLiga .

Por otro lado, el Real Oviedo ha consumado su descenso a Segunda División , tras el empate entre el Rayo Vallecano y el Girona del pasado lunes.

A la espera de conocer los onces de Real Madrid y Oviedo , por aquí dejamos las alineaciones probables:

Guillermo Almada introduce tres cambios, dos de ellos obligados, con respecto al partido ante el Getafe: salen Javi López y Sibo, que vieron tarjeta roja, y Hassan y entran Costas, Fonseca y Colombatto.

Tres cambios también por parte de Arbeloa con respecto a su último partido: entran Alaba, Carreras y Mastantuono y salen Rüdiger, Fran García y Bellingham.

¡Así ha sido la llegada del Oviedo al Bernabéu! Ojo con el saludo de Santi Cazorla con Florentino Pérez...

Por su parte, Guillermo Almada no quiso hablar de su futuro, ya que podría ser destituido al término de la temporada.

¡CAMAVINGA SE QUEDA FUERA DE LA LISTA PARA EL MUNDIAL! El francés, titular en el día de hoy, ha recibido un duro varapalo de cara a la cita de este verano.

Real Madrid y Real Oviedo se citan en el día de hoy en el Bernabéu. Los de Arbeloa recibirán al conjunto de Guillermo Almada, que descendió matemáticamente a Segunda División tras el empate entre Rayo Vallecano y Girona del pasado lunes. Sin embargo, los carbayones quieren despedirse por todo lo alto de LaLiga EA Sports y e irse con un buen sabor de boca sacando algo positivo del feudo merengue.

Por otro lado, el Bernabéu recibirá a los jugadores del Real Madrid tras la proclamación del Barcelona como campeón de LaLiga EA Sports. La afición dictará sentencia contra un equipo como el de Arbeloa que se ha vuelto a quedar sin títulos por segundo año consecutivo, dejando derrotas duras como la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, además de otros momentos como la salida de Xabi Alonso en enero.

Así llega el Real Madrid al duelo ante el Oviedo

El Real Madrid regresa al Bernabéu tras tres partidos consecutivos fuera de casa, ante Real Betis, Espanyol y Barcelona, firmando un empate, una victoria y una derrota. Ésta última le provocó que el conjunto de Hansi Flick se proclamase campeón de LaLiga EA Sports, algo que podría povocar pitos en el estadio merengue en el choque contra el Oviedo.

Además, el Real Madrid llega a la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports con diferentes dudas en lo deportivo, como es el futuro de Arbeloa, que apunta a salir una vez que acabe la presente temporada. Por otro lado, el técnico salmantino podría dar minutos a sus jugadores con menos protagonismo, dada la situación actualmente en la clasificación. Los blancos quedarán segundos en la tabla tras la diferencia que tienen con el Villarreal.

Mbappé vuelve a un Bernabéu que podría dictar sentencia

Por otra parte, Arbeloa, que habló de Florentino en la rueda de prensa previa, recupera a Mbappé para la cita de hoy ante el Oviedo. El francés fue baja en la convocatoria para visitar al Espanyol y al Barcelona. Todo ello, en mitad de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito mientras el Real Madrid se encontraba en plena disputa por LaLiga EA Sports.

Carvajal también vuelve a la lista dos partidos después, por lo que podría tener minutos contra el Oviedo. No obstante, Arbeloa ha dejado a un total de ocho futbolistas para el regreso al Bernabéu: Lunin, Huijsen, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Ceballos, Arda, Fede Valverde y Rodrygo.

Así llega el Oviedo al partido ante el Real Madrid en el Bernabéu

El Oviedo viene de sufrir el descenso a Segunda División de manera matemática. Tras el empate ante el Getafe de la pasada jornada y el 1-1 entre el Rayo Vallecano y el Girona, los de Guillermo Almada volverán a LaLiga Hypermotion tras una temporada con mucho sufrimiento. Los carbayones vienen de ganar tan solo cuatro partidos este año, los que les ha ido impidiendo poder salir de la zona de descenso.

De esta manera, el Oviedo encarará los últimos tres partidos de la temporada en LaLiga EA Sports sin nada en juego, ante el Real Madrid, Alavés y Mallorca. Los dos últimos sí se encuentran en la lucha por evitar el descenso. Además, Guillermo Almada no quiso hablar de su futuro en rueda de prensa, consciente de que la destitución podría ser una opción real de cara a la próxima temporada en Segunda División.

Cinco bajas en el Oviedo para enfrentarse al Real Madrid

Además del Real Madrid, el Oviedo cuenta con un importante parte de bajas en su convocatoria para visitar en el día de hoy el Bernabéu. Dos ellas son las de Sibo y Javi López, que vieron ambos tarjeta roja directa en el choque del pasado domingo ante el Getafe en el Carlos Tartiere. Además, Ovie Ejaria, Dendoncker y Brandon Domingues se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones.

De esta manera, Guillermo Almada podría también optar por rotar a sus jugadores y dar descanso a los que tienen más minutos, y sobre todo los que vengan de jugar más tiempo en el partido ante el Getafe. Por último, el colegiado del partido será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa.