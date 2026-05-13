Arbeloa: "Florentino Pérez junto a Santiago Bernabéu es la persona más influyente en la historia del Real Madrid"

El entrenador madridista ensalza la figura de su presidente y aparca por el momento el tema de su futuro en el club

Álvaro Arbeloa ha defendido la figura de Florentino Pérez, quien este martes saltaba a la palestra por una intensa rueda de prensa ofrecida. Para el entrenador del Real Madrid el presidente es una figura clave en la historia del club. "Junto a Santiago Bernabéu es la persona más influyentes en la historia del Real Madrid. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino Pérez", ha dicho.

Una afirmación pronunciada por Arbeloa en su comparecencia previa al partido que este jueves disputa el Real Madrid contra el Oviedo en el Santiago Bernabéu. Al entrenador madridista se le cuestionaba sobre si votaría como socio a Florentino Pérez en las elecciones del club. "No soy socio, así que no voy a votar", ha empezando contando para seguir: "He conocido al Real Madrid sin Florentino Pérez. Sé cómo era este club antes de Florentino. Y me quedo con estos 26 años en los que ha estado. Y creo que durante todo este tiempo el aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho Florentino Pérez más allá de los títulos".

Arbeloa y su futuro

En otro orden, Arbeloa era preguntado por su futuro, algo de lo que no ha aclarado demasiado. "Entiendo las dudas, yo haría las mismas si estuviese ahí, pero la filosofía que tengo es no mirar por mí, sino por lo mejor para el Madrid. Respetad mi decisión de pensar en el partido, y luego en el siguiente y luego el siguiente. Una vez acabe la Liga podré responder esas preguntas. Ahora toca pensar en el Oviedo", ha afirmado.

A propósito del partido contra el Oviedo, Arbeloa ha hablado de si podría volver Mbappé, ausente en los dos últimos partidos por lesión: "Vamos a ver si puede terminar hoy la sesión. Ayer la completó y si está disponible, seguro que minutos tendrá y también la oportunidad de seguir demostrando ese compromiso que tiene con el club".

En ese sentido ha ahondado sobre el francés y su compromiso: "No podría pensar diferente. Entonces no sabría dónde está. bSabemos cómo es estar fuera del Madrid, mis jugadores deben ser conscientes de esta suerte. Se les recordará toda la vida por haber jugado en el Madrid. El Madrid te marca mucho, te da muchas cosas.

Otro nombre propio es el de Dani Carvajal, quien también con el comienzo de la semana se ha reintegrado al grupo después de su lesión. "Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible para que se pueda despedir de la temporada teniendo minutos", ha comentado.