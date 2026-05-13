El Benfica contraataca al Real Madrid: propuesta de renovación a Mourinho

El técnico de Setúbal y el Real Madrid han mantenido contactos para volver a encontrarse en los banquillos, pero el Benfica pretende retenerlo; los blancos se lo pueden llevar pagando tres millones antes de que acabe mayo

La posible llegada de José Mourinho al Real Madrid ha vivido un nuevo capítulo con la propuesta de renovación del Benfica. Así lo apunta la prensa de Portugal en el día de hoy, asegurando que el club lisboeta ha movido ficha rápidamente antes los continuos rumores que sitúan a su entrenador en el Real Madrid la próxima temporada.

El presidente de las 'Águilas', el exfutbolista Rui Costa, habría plantado a José Mourinho una renovación de su contrato con el club lisboeta y está a la espera de una respuesta del entrenador, que ya dijo hace unos días que no atendería a cuestiones que atañen a su futuro hasta acabar el campeonato de liga esta mismo fin de semana.

"No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club. En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril no tendré ninguno", reconocía el entrenador del Benfica.

La negociación con el Real Madrid, en marcha

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Mourinho y el Real Madrid no solo han mantenido contactos días atrás sino que además han ido avanzando en busca de un acuerdo que podría ser anunciado la próxima semana, aunque ambas partes son cautas al respecto y respetan los tiempos marcados.

Una razón de peso para ello además es que el propio Mourinho tiene contrato en vigor con el Benfica hasta el 30 de junio de 2027, amén de la propuesta de ampliación que le haya llegado en las últimas horas.

La cláusula del contrato de Mourinho

También cabe recordar que para que se pueda producir la salida de Mourinho del Benfica hay un plazo establecido. Al tener contrato en vigor, el Real Madrid tendría que llegar a un acuerdo con el club lisboeta para su salida o bien pagar tres millones de euros siempre y cuando sea en el periodo de 10 días posteriores a su último partido con el Benfica, que se producirá este sábado. Por tanto, el reloj comenzará a correr a partir de este mismo domingo, abriéndose esta ventana hasta el próximo 26 de mayo.

Casillas no lo quiere ni en pintura

Todo indica que Mourinho acabará en el Real Madrid, pero su figura genera división de opiniones entre la afición del Real Madrid. Hay quienes desean su vuelta fervientemente y otros que no lo quieren ver ni en pintura en el banquillo blanco, y uno de ellos es Iker Casillas.

El exportero del Real Madrid y leyenda blanca, dejó claro en su cuenta oficial de X que no quiere a José Mourinho como recambio de Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco. "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas".

Casillas coincidió con José Mourinho durante tres temporadas entre 2010 y 2013 y tuvo problemas con el técnico portugués, que llegó a sentar en el banquillo al que fuera portero del Real Madrid.